El evento más grande para los entusiastas de videojuegos y deportes electrónicos, First Attack 2024, se celebrará del 12 al 13 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan, y reunirá a los mejores jugadores y fanáticos de todo el mundo para participar en torneos de renombre internacional en una variedad de categorías competitivas.

Entre los juegos destacados se incluyen: Street Fighter 6, Tekken 8, Super Smash Bros., Ultimate, Guilty Gear Strive, Granblue Fantasy Versus Rising, Mortal Kombat 1, Dragon Ball FighterZ, Under Night In-Birth, The King of Fighters XV, Multiversus, Apex Legends, Pokémon Unite, Fortnite, Valorant, Call of Duty: Warzone, y Mario Kart, entre otros.

Además, como parte de los torneos de videojuegos, el evento ofrecerá competencias de Trading Card Games (TCG) en las categorías de Yu-Gi-Oh, Pokémon, One Piece, y Lorcana.

First Attack 2024 contará con áreas de gaming casual e interactivas, diseñadas para el disfrute de la familia. También habrá una emocionante competencia de cosplay con los reconocidos jueces invitados: NatyLikesPizza, SeasonedBigBird, Ms. Valentine y Cele_Chan como anfitriona.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer e interactuar con celebridades del gaming, narradores y jugadores profesionales.

First Attack 2024 recibirá a competidores de diversos países como República Dominicana, México, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Japón, Europa, y muchos más.

Para más información y actualizaciones sobre el evento, por favor visite nuestra página web www.firstattackpr.org o síganos en nuestras redes sociales, Firstattackpr.