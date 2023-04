Lleva pocos meses adentrándose en el negocio del hipismo, pero cada vivencia que el comediante Francis Rosas experimenta se la disfruta a plenitud y lo motiva a seguir aprendiendo.

“Estoy haciendo algo completamente diferente. Salgo de la rutina”, confesó complacido el también presentador durante un encuentro en el Hipódromo Camarero para presentarnos a su potranca, Uptown Amanda, que en su debut el 9 de marzo ganó la cuarta carrera de la tanda, con la monta del jinete Jorge I. Vélez.

“Aprendiendo poco a poco, día a día. Me va muy bien. Estoy emocionado. Quiero tener dos, tres, cuatro más”, adelantó sobre la buena experiencia que ha derivado. El deporte hípico no es un tema que se incluyera en su cotidianidad como parte de sus intereses. Pero la propuesta para hacer negocios en esta faceta, lo conquistó de inmediato.

“Fue un acercamiento de aquí del hipódromo, de la Confederación Hípica de Puerto Rico. Sí, me encanta la televisión, el teatro, todo eso, pero esto es un reto nuevo también en mi vida y definitivamente quise ser parte de esto. Fue un sí inmediato”, rememoró con entusiasmo en uno de los establos de las amplias instalaciones. “Me hicieron el acercamiento el año pasado. Se concretó todo para noviembre, diciembre, y ya estamos aquí”, agregó el presentador de PR en vivo (TeleOnce), que modera de lunes a viernes junto a Deddie Romero. “Es una locura, pero es un buen negocio, una buena afiliación también, y heme aquí”.

Todavía trabaja en su conexión con Uptown Amanda, imponente ejemplar marrón, menor de tres años, al que se le acerca con cautela. La acaricia con cierto resguardo, guiado por los consejos de la cuidadora Jenny.

“La primera interacción fue con miedo, con respeto. No se puede demostrar mucho miedo a los caballos. Tienes que atreverte un poco a acercarte para que se sientan cómodos. También tienen este sensor que saben si estás nervioso o no. Pero fue muy emotivo ver cómo es mía. No lo puedo creer”, dijo, y elogió las atenciones que ha observado en el lugar. “El cuidado es muy serio. Tienen su veterinario. A cada rato están llevándolos para su cuido, el entrenamiento también”.

Rosas reveló que fue el presidente de la Confederación Hípica de Puerto Rico, Luis Orraca, quien la escogió para él. “Llegó con el nombre Uptown Amanda. Pero no me estuvo malo porque yo hice tres películas que se llaman Mi verano con Amanda y dije ‘mira, ahí lo puedo relacionar un poco’”. Al describirla, hizo hincapié en cuánto le gusta que la mimen. “Me dicen que le encanta que la toquen, pero que después de las carreras sale bien hyper (hiperactiva). Sale como si quisiera correr 1,600 metros más”, bromeó.

“Yo le digo centella de cariño”. A su establo lo nombró con un nombre similar. “Centella viene, obviamente, de ‘rayos y centellas’, pero también es el decir de uno de mis personajes favoritos, que es el de ‘Cascarita’, y como centella es un rayo, ¿por qué no?”, expuso al comparar la agilidad mostrada por su adquisición, que ganó “por tres cuerpos” en su debut.

“La realidad es que les temía a los caballos. Pero ver este animal tan grande, tan poderoso, verla en acción, como que te llena de adrenalina”, expuso con orgullo sobre la potranca importada de Maryland, que llegó de dos años. “Es la expectativa. Todo el mundo dice ‘¿tú te imaginas que ganes?’. Y tú dices, ‘esa es la idea, que gane’, y que ocurra, pues fue una doble celebración, primero por ser debut, porque yo estaba fine si llegaba tercera, cuarta, segunda. La experiencia de estar ahí y ver a Amanda llegar era suficiente. Pero llegó primero, y hay que celebrar, pero en grande”. En este sentido, exaltó la labor del jinete Jorge I. Vélez y la del entrenador Edwin Díaz Jr., quien también lo ha asesorado sobre el deporte.

Del premio, se mostró escueto al comentar. “Todavía no lo he cobrado, pero vamos a guardarlo porque queremos seguir comprando caballos”, afirmó, y resaltó que “yo no tengo problemas en (comprar) una cuadra completa, sería interesante”. Por lo pronto, se muestra confiado en el éxito. “Ya ganamos la primera carrera. Vamos para la segunda, próximamente”, dijo sobre sus expectativas. “Probablemente sea para el sábado 8 o el domingo 9 de abril. Obviamente, cuando uno tiene cierto poder adquisitivo, puedes seguir comprando. Vamos a ver si se nos da, si sigue ganando primer lugar, y conseguimos un partner o una partner, pero sí, la idea es crecer en este ambiente”.

El artista elogió en numerosas ocasiones la asesoría que ha recibido en el proceso de aprendizaje. “En verdad, me gusta mucho el trato. Es increíble”, destacó. “Puedes ser dueño de caballos y establos. Es una inversión que vale la pena y es bien divertida, para acabar de completar”, celebró. “Aunque no seas dueño de caballos, tienen que venir al hipódromo. Se pasa muy bien”.

A nivel artístico, adelantó los planes de un proyecto con su compañera de PR en vivo, Deddie Romero. “Tenemos algo cuajándose pronto, un especial, alguito que vamos a hacer juntos que va a ser del agrado del público”.