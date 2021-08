Los personajes de mujeres interpretados por actores son parte de la historia de las artes y el entretenimiento. Se han visto en el teatro, el cine y la televisión.

Como bien recoge la actriz Johanna Rosaly en su Twitter, a nivel local, han desfilado por la pantalla “Ramoneta Cienfuegos” por el fenecido comediante y libretista Shorty Castro, “Cuca Gómez por Otilio Warrington “Bizcocho”, “Soledad y solitaria” por Adrián García, “Luzma” por Víctor Alicea, a estos se suman “Plinia” por Raymond Arrieta, “Dra. Alba Bosa” por Herbert Cruz... También ha habido comediantes mujeres en roles de hombres, como “Rabito”, de la legendaria Awilda Carbia, y en la televisión estadounidense, hay muchos más.

¿Qué es lo distinto de estas interpretaciones a la que hace el comediante Freddo Vega como “Magda”?

“No hay otra manera por dónde cogerlo y es que es un hombre homosexual vestido de mujer”, dijo el intérprete en su intento por encontrar una explicación a la crítica hecha por la senadora Joanne Rodríguez Veve a la participación que tuvo “Magda” en una actividad de duodécimo grado de la Escuela Superior Vocacional Antonio Luchetti de Arecibo.

“Hay muchos personajes de comedia en nuestra Isla, profesionales y colegas que respeto y admiro demasiado y que algún día aspiro a ser como ellos, que le dan vida a personajes de mujeres, pero ellos son totalmente heterosexuales y a ellos no los juzgan, a ellos no los señalan”, sostuvo.

La senadora repudió a través de las redes sociales un extracto de un vídeo en el que el personaje bailaba, al estilo perreo, con un hombre y una mujer. Rodríguez Veve, en evidente desconocimiento sobre Vega y su personaje, lo identificó como “transexual” y “activista”.

“¿Estas son las dinámicas para combatir la violencia hacia la mujer? ¿Para enseñar respeto? Mientras el gobierno y las organizaciones de izquierda que componen el Comité PARE siguen vendiendo el cuento de que la educación con perspectiva de género no tiene nada que ver con sexualidad e ideologías, por otro lado continúan saliendo a la luz más pruebas de lo que un amplio sector de la sociedad ha denunciado”, publicó la senadora en su cuenta de Facebook para reiterar su oposición a la educación con perspectiva de género, cuya base es fomentar la equidad entre el sexo femenino y el masculino.

Cuestionó además al Departamento de Educación, a la Secretaria de la Familia (Carmen Ana González) y al gobernador Pedro Pierluisi si realizarán alguna investigación sobre lo observado por ella a través del vídeo editado.

Vega indicó que fue contratado por la misma clase graduanda para ofrecerle una charla de motivación, de alrededor de 45 minutos, enmarcada en la comedia que nutre al chispeante personaje.

“Además del baile que vieron, que fue un perreo -y pueden llamarme mañana de la misma escuela y va a pasar exactamente lo mismo porque no tengo nada de qué arrepentirme, porque estoy seguro que no hice nada malo, no hice nada en contra de los estudiantes-, ellos estaban contentos, ellos estaban felices, ellos mismos quisieron que yo fuera”, indicó el joven salinense.

“‘Magda’ fue allí, además de alegrarle, a llevarle ese aliento de motivación, de superación, de amor propio, porque cada una de las comedias donde está ‘Magda’, no importa si estoy en una barra, en teatro, incluso, he hecho un show para el personal administrativo del Senado de Puerto Rico, que fue en la Semana de las Secretarias, y no importa cuál sea mi escenario, el propósito de ‘Magda’ es llevar un mensaje de que la gente se motive por medio de mi historia”, agregó.

“Magda’ nació para una fiesta de Halloween y fue tanta la sensación entre quienes la vieron, que ganó premio al mejor disfraz.

‘Nunca creé a ‘Magda’ para impactar a alguna comunidad o algún sector, yo creé a ‘Magda’ para simplemente llevar alegría a quien la viera, a quien la siguiera, o sea, no está creada para cierto grupo social ni para ninguna comunidad, es para que todo el mundo que la ve y la sigue sienta felicidad”, puntualizó el creador.

Vega expresó su respeto hacia las personas que no apoyan la educación con perspectiva de género, no obstante, entiende que si existiera en el currículo escolar local, “no estuviese pasando por lo que estoy pasando y sé que muchos jóvenes y niños no se estuviesen sintiendo como se están sintiendo ahora mismo”.

Lamentó el “dolor” que esta situación acarreó para su núcleo familiar, especialmente para su mamá, a quien reconoce como su mayor soporte. Por otro lado agradeció el apoyo que ha recibido a través de mensajes recibidos en sus redes sociales.

“Los mensajes negativos llegan de cierto grupo, pero en cambio los mensajes positivos son de Puerto Rico entero. Ahora mismo estoy superagradecido porque personas que ni me seguían ni conocían lo que yo hacía, me han escrito miles de mensajes superlindos. Así que he transformado algo negativo en algo bueno”.