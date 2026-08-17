El sábado 6 de septiembre, a partir de las 4:00 p.m., en el Coliseo Ángel Cholo Espada en Salinas será el escenario de un gran evento familiar con el objetivo de recaudar fondos para la iniciativa navideña “Alegría pa’ mi barrio”, que cada año impacta a más de 5,000 familias.

La actividad organizada por la Fundación Freddo Vega contará con un 5K, clases de zumba, calentamiento, kioscos, música en vivo y un ambiente festivo para toda la familia.

El evento será animado por Danilo Beauchamp y Saudy Rivera, y contará con el respaldo de los padrinos Alejandro Gil y Marena Sofía.

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“Mi Fundación nace de la convicción que tengo de que servir es el mejor regalo. Eventos como este nos recuerdan que juntos podemos llevar luz donde más se necesita. Agradezco anticipadamente a los que siguen sumando, su energía hoy se convierte en alegría para miles de hogares en Navidad”, indicó Freddo Vega

Todos los fondos recaudados serán destinados íntegramente a “Alegría pa’ mi barrio”, iniciativa que realiza con su personaje de “Magda” cada Navidad llevando alegría a miles de hogares puertorriqueños.

Las inscripciones para el 5K Fundación Freddo Vega ya están abiertas en: micarrerapr.com.