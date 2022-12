Llegó la temporada de fiestas y para celebrar la época más especial del año, la Fundación Good Bunny anunció que estará realizando el evento “Bonita Tradición”, para realzar la magia de la navidad boricua a los niños. “Bonita Tradición” se llevará a cabo el martes, 27 de diciembre, a partir de las 8 a.m. en el Coliseo Roberto Clemente.

Continuando con su misión de fomentar el desarrollo de los jóvenes, Fundación Good Bunny hará entrega de 25 mil regalos relacionados al deporte (pelotas, guantes, bates, etc.), arte (canvas, pinceles, pinturas, etc.) y música (pianos, guitarras, etc.), a los niños que asistan a la celebración.

Para recrear el ambiente navideño, “Bonita Tradición” contará con distintas estaciones y música que destacarán lo mejor de las tradiciones boricuas para estas fiestas. Entre ellas se encuentran una estación de coquito, donde los niños podrán disfrutar de una versión sin alcohol de la popular bebida navideña, además de una estación de dulces típicos.

El evento contará con un kiosko artesanal, donde artesanos locales tendrán acceso a ofrecer sus productos y una estación de lechón proveerá a los asistentes del típico platillo navideño. También, los niños tendrán la oportunidad de tomarse una foto junto a los Reyes Magos. Finalmente, escuelas de trovadores y música típica ambientarán el evento.

“Queremos cerrar el año de la mejor manera, trayendo un poco de alegría, esperanza y amor a los niños con un evento que refleja lo mejor de esta época con un énfasis muy especial en las tradiciones de nuestra isla”, dijo José “Che Juan” Torres, director de la Fundación Good Bunny.