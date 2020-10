View this post on Instagram

Estuvimos junto a @serpuertorico en la Esc. Luis A. Ferré Aguayo de Yauco, @gobiernomunicipalyauco haciendo entrega de donaciones a los estudiantes, padres y maestros del Proyecto Salón Abierto. También, visitamos la comunidad Quebrada Alta de Mayagüez. Queremos reconocer a nuestro socio corporativo @wendyspuertorico por su gran aportación, y hacer posible entregar alimentos a las familias puertorriqueñas que hemos logrado impactar durante las pasadas semanas. Gracias a doctor_mecanico por su compromiso, y ayudarnos con productos de limpieza y desinfección que son tan importantes hoy día. #Juntos2020 #Together2020