La Galería Telemundo reabre sus puertas al público con la nueva exposición de arte marino “Aquarium”, creada por el artista plástico y caricaturista puertorriqueño Gary Javier.

La reapertura de la galería, ubicada en el vestíbulo del canal de televisión en Hato Rey, se llevará a cabo en una actividad privada el viernes, 10 de noviembre, a partir de las 6:00 pm. La entrada al canal requiere invitación.

En un comunicado de prensa, la empresa expuso que Javier invitará a los observantes a un viaje por las costas de la Isla para conocer las distintas criaturas marinas, como el róbalo, dorado, atún yellowfin, balajú y aguja azul, a través de 48 obras en distintos formatos.

“De todas las veces que he exhibido mi arte, esta experiencia es la más importante porque nunca había presentado al público una exhibición con estas características. La he trabajado por dos años y finalmente se me da”, expresó el presidente de la Asociación de Caricaturistas de Puerto Rico.

“Agradezco a Telemundo por creer en mi talento y haberme honrado con la responsabilidad de reinaugurar la Galería Telemundo”, agregó Javier, quien es el tenedor del récord Guinness 2010 por dibujar 635 caricaturas en 48 horas.

Por su parte, Elia Calvo, directora de Relaciones Públicas y Servicio a la Comunidad de Telemundo Puerto Rico, añadió en declaraciones escritas que “es un honor volver a abrir nuestra galería para artistas puertorriqueños que no tienen donde exponer sus obras.”

“La Galería de Telemundo es un espacio de solidaridad con el arte, les invito a disfrutarla”, enfatizó.

“Aquarium” es también un viaje a la nostalgia para su creador, pues siendo niño acompañó a su padre a pescar por el litoral sur y oeste de Puerto Rico, práctica que se convirtió en la fuente de alimentación para la familia. La espera por lograr una buena pesca, sin saberlo, le sirvió de entrenamiento para que, años después, Javier pudiera mantenerse despierto por dos días y establecer una nueva marca mundial para el arte de la caricatura.

El ilustrador se destacó como caricaturista de medios de comunicación por cerca de 30 años, y, desde el 2017, concentra su trabajo creativo en el arte marino y como profesor universitario.

La Galería Telemundo está abierta al público de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.