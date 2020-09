El Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (CBA), en Santurce, se encuentra en el mismo estado que muchas personas: sobreviviendo el día a día a la espera de una noticia que le de un nuevo respiro aún en la incertidumbre que prevalece a causa de la pandemia.

Es así porque aún la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no ha tomado una determinación a la solicitud para que se le adelante una partida o se haga una redistribución de los fondos Capex, los cuales son asignados para mejoras permanentes, que le permita cubrir los gastos ordinarios -nómina, mantenimiento, servicios comprados y aportación a los pensionados de la corporación (‘pay as you go’)- a partir del 15 de octubre.

PUBLICIDAD

“Me siento frustrado con la Junta”, dijo el gerente general del CBA, Jetppeht Pérez De Corcho. “Realmente creo que Bellas Artes y nuestro equipo de trabajo realmente ha sido muy responsable con el dinero público. Bellas Artes es una de las corporaciones públicas que menos dinero recibe ($2.4 millones presupuesto de este año fiscal) y ese dinero se ha usado responsablemente, que ya era tiempo suficiente para que la Junta haya evaluado esa petición, ya sea aprobando una parte o la totalidad”, expuso el ejecutivo este lunes en entrevista telefónica.

Al día 15 de octubre necesitamos ya que haya llegado la liquidez necesaria para seguir operando" -

Pérez De Corcho hizo la petición al comienzo del mes de agosto junto con un amplio desglose de las acciones de economía ejecutadas, como es la redistribución de tareas de los empleados ; las ganancias en ingresos propios -"que prácticamente se han duplicado" entre el 2018 y 2019-, las iniciativas para continuar cumpliendo con los 44 empleados en términos de las aportaciones al plan médico y apoyo en educación relacionada al ámbito de las artes, entre otras.

Otra iniciativas de ahorro del dinero público fue un acuerdo colaborativo con la Corporación de Artes Musicales (CAM) para cederle un espacio a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en la Sala Pablo Casals y eliminarle al Gobierno el gasto de renta de esa institución musical. Igualmente, el CBA ha procurado estimular la actividad económica de los nuevos productores con una subvención que se cubre de los alquileres pagados por las producciones de gran escala.

“Hemos atravesado muchos problemas, el huracán (María, 2017), los temblores y 20 situaciones que han pasado en el país, pero jamás pensamos que íbamos a llegar hasta este punto y la incertidumbre de no saber con certeza cuándo pueda darse la reapertura”, lamentó Pérez De Corcho. “El proceso se dio como se tenía que dar y se sometió a la Junta, la junta es la que tiene que aprobar el dinero”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Compartió que los empleados cumplen con sus funciones sin dejar de estar “preocupados”. “Ellos ven la prensa, la situación del país con la pandemia, saben que no se va a dar una reapertura en los próximos días, o en los próximos meses, y les preocupa su trabajo”.

Algunas salas del CBA están siendo utilizadas para diversas grabaciones, no obstante, la ganancia por esa renta a corto plazo “es una cantidad mínima con relación a la necesidad que tenemos”.

La última producción que permanecía en la agenda del centro para este año era el musical “In The Heights”, pero ya fue pospuesto para mayo del 2021 y se mudará al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para poder cumplir con el distanciamiento físico requerido para el público.

“Es un impacto serio para nuestras finanzas”, puntualizó el gerente.