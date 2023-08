El cantante Gilberto Santa Rosa aún no había visto el mural en su honor que ahora cubre una de las paredes del vestíbulo del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y ya advertía que no se lo merecía. Así citó al Sonero Mayor, Ismael Rivera, que ocasión de un reconocimiento expresó: “Esto se lo dedico a todo aquel que se lo merece más que yo y que nunca lo ha tenido”.

Una vez caminó acompañado de su familia hacia el homenaje fotográfico que inicia una alianza entre las empresas ASM Global (empresa que administra el coliseo) y GFR Media, su pensamiento fue el mismo, aún con lo “honradísimo” que se sintió: “Eso es una belleza y no lo esperaba, y siento que no lo merezco. Hay gente importantísima que merece estar ahí y yo agradezco ese detalle”, manifestó emocionado mientras abrazaba a su nieto, Ian Santa Rosa (10).

El nuevo #CholiWalls -mural que se suma al develado en tributo a “Don Cholito” (José Miguel Agrelot)- es un recuento fotográfico de distintas presentaciones en la carrera del “Caballero de la Salsa”, quien justo ayer, miércoles, 2 de agosto, celebró 37 años como solista, de un total de 47 que lleva activo en la música.

Al echarle un vistazo a imágenes captadas por fotoperiodistas de El Nuevo Día no dejaba de reaccionar a la sorpresa. “¡Qué belleza! Viejo, ¿viste eso?”, preguntó a su padre, don Gilberto Santa Rosa, quien al igual que la esposa Alexandra Malagrón y al hijo Omar, lo acompañaron en la develación. “Yo pensé que nunca iba a llegar aquí, y ahora pienso que nunca me voy a ir de aquí”, continuó el salsero mientras de fondo se escuchaba uno de sus clásicos, Que alguien me diga.

El sonero disfrutó del homenaje acompañado de su familia, incluida su esposa, la presentadora y locutora Alexandra Malagón. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Gilbertito -que el sábado 19 de agosto volverá a cantar desde el Choliseo-, hizo una rápida revisión de su vida artística, en especial de la “dura” etapa inicial. “Esos comienzos se recuerdan con cariño, porque fueron duros. Dicen por ahí que la gente conoce la gloria, pero no la historia y se trabajó duro, pero me divertí cantidad también y tuve la oportunidad, como siempre recalco, de tener casa y plaza en mí país, y eso me dio una base muy importante y agradezco a todos los lugares donde he podido llegar, que me han dado una oportunidad de tener una carrera larga, productiva y que nos de oportunidad de tener estas cosas”, valoró el intérprete, de 60 años.

Describió su vida y carrera como una “montaña rusa”, por los distintos niveles de intensidad que ha experimentado. “A veces vas tranquilito, a veces vas a las millas y así ha sido. Pero en el fondo divertida, repleta de cariño, y de momentos memorables”, compartió.

El mural del sonero incluye un QR Code que dirige a las personas, desde sus equipos móviles, a una galería de fotos. Contiene además una cita del propio artista, la cual él selló con su firma.

Consciente de que este homenaje será visto por las miles de personas que se reúnen en cada evento en el coliseo, incluida la juventud, el cantante reiteró su confianza en ese grupo demográfico, pues “en las manos de ellos está tener un mejor país y una mejor industria, y tengo fe de que eso va a pasar”.

La alianza entre ASM Global y GFR Media, particularmente con El Nuevo Día, es parte de las iniciativas que promueve la gerencia del Coliseo de Puerto Rico de cara a los 20 años de esa arena, los cuales se cumplen en el 2024. “Para GFR, para Pedro (Zorilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media) y su equipo, la experiencia de su público, de sus fans, igual que para nosotros, es lo más importante y vamos a tener muchas iniciativas que van a ser parte de esta colaboración que va a resaltar la experiencia de los lectores, del público de nosotros”, anticipó Jorge Pérez, gerente general del coliseo y gerente regional de ASM Global.

La develación del nuevo #CholiWalls en honor al salsero estuvo a cargo de Jorge Pérez, gerente general regional de ASM Global y gerente general del Coliseo de Puerto Rico, y de Pedro Zorrilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Zorilla, por su parte, resaltó el valor que representa esta colaboración para la memoria colectiva sobre la cultura popular puertorriqueña. “Es un acuerdo para promover lo que pasa en nuestra tierra, lo que pasa en Puerto Rico, a través del espectáculo, de nuestros artistas, y en ese proceso, El Nuevo Día y todo el equipo de trabajo se han inventado tener unos #CholiWalls, unas paredes que resalten lo que ha pasado en la historia de Puerto Rico en el entretenimiento”, resaltó el ejecutivo.

Otros aspectos del acuerdo incluyen un plan promocional en las distintas plataformas mediáticas de GFR Media, así como contenido único, de experiencias tras bastidores durante los eventos, para los suscriptores de El Nuevo Día.