Muchas mujeres me preguntan que como me siento al decir que soy abuela, que si no me da miedo que esa palabra me añada edad. Yo les contesto que ser abuela es lo má maravilloso que me ha podido pasar, que me siento muy orgullosa de serlo y que increïblemente me hace sentir más joven. Es que mi #babysophia me ha dado nuevas razones para seguir adelante, para realizar nuevas metas. Yo me siento una abuela cool lol. ¿ Ustedes que piensan de las abuelas de hoy? . . . . En mis stories les dejé un link para que vean un video donde explico lo que es para mi y como es mi vida de abuela. #facebook #abuelacool #volveraempezar #miflorecita #giselleblondet . . . 📸Gracias @madfashionartist por estas fotos tan bellas. Además de ser un gran maquillista, estilista, diseñador de modas eres tremendo fotògrafo y un gran amigo. Te quiero! ❤️