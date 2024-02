Si fuiste fan de los videojuegos en el 2013, definitivamente viviste una de las mejores épocas que tuvo la industria, desde los lanzamientos de juegos como “The Last of Us”, “Bioshock Infinite” y “Grand Theft Auto V”, el estallido en popularidad en juegos móbiles como “Candy Crush Saga” y “Puzzles and Dragons”.

Para Francisco López, mejor conocido como “Hambo”, este año significó mucho para seguir empujando su espacio noticioso “Yo soy un Gamer” y darle rienda a un evento donde combinó los elementos de un festival y una competencia de videojuegos en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón.

Los primeros tres años del festival, recordó Hambo, marcharon con la precisión de un reloj suizo, a la perfección. Sin embargo, la imposición de nuevos impuestos del gobierno local para recaudar tributaciones de las grandes cadenas estadounidenses en la Isla provocó el cierre de la empresa GameStop en Puerto Rico en marzo de 2016, lo que provocó la pérdida de su mayor patrocinador.

“Ellos (GameStop) agarraron sus 40 tiendas y se fueron de Puerto Rico, y estos eran nuestros ‘partners’, nuestra conexión con PlayStation y XBox; la misma tienda les decía que vinieran a la Isla. Pero cuando se fueron a chillar goma, ¿quién hubiera sacado chavos para más de 200 consolas, juegos, televisores, monitores adicionales? Era un montón de dinero”, expresó.

Nueve años despúes, Hambo asegura que el destino, y los bolsillos, se alinearon para volver a darle vida al “Arcadia Battle Royale”, el evento de gaming más grande del Caribe que llegará este año con más “power” y muchas sorpresas al Coliseo Roberto Clemente los próximos 7 y 8 de diciembre.

El analista de videojuegos con más de 17 años de experiencia habló en entrevista con Primera Hora sobre las altas expectativas que tiene la cuarta edición de este evento multitudinario, que nació por el interés de generar un espacio donde el “gamer” salga de su zona de comodidad y demuestre que no importa el juego, es capaz de meterle a lo que sea.

“Lo que va a pasar aquí es que todo el mundo quiere jugar ‘Call of Duty’, donde muchos de nosotros somo caballos, y por más estaciones que montemos las filas (para esa estación) van a ser enormes. Pero de repente, miras para el lado y ves un juego como ‘Forza’, que es de carrera de carros, y la fila es solo de cinco personas y tú empiezas a pensar si quieres esperar 20 minutos en aquella fila o esperar cinco minutitos y jugar por un rato allí. Entonces, de repente donde tú estabas se llenó y ves otra estación vacía, esto mantiene a los participantes en un movimiento constante”, manifestó el emprendedor.

“La gente no podrá jugar lo mismo todo el tiempo, pero un ‘win’ es un ‘win’ ”, agregó.

A competir por el “Royal Loot”

De hecho, Hambo expuso que los ganadores de cada partido obtendrán “tokens” que se tomarán en cuenta al final de cada día para seleccionar a los afortunados que buscarán el “Royal Loot”, el botín de premios seleccionados por los auspiciadores del festival y al que solo cuatro “gamers” victoriosos podrán tener acceso. Sin embargo, esto no será tarea fácil, porque los mejores oponentes tendrán que exponerse a probar sus habilidades en un juego que la producción dará a conocer ese mismo día.

“A mí me encanta esa necesidad de competir, de ganar, de demostrar que un gamer no es solo bueno en un juego, sino que es hábil en muchos aspectos”, puntualizó Hambo, adelantando que los premios de esta edición podrían estar valorados en hasta más de $5,000.

Para llevar esta dinámica, el “Arcadia Battle Royale” contará con alrededor de 210 estaciones que se instalarán en el Clemente, donde los mismos fans serán los responsables en elegir los videojuegos que estarán en cada estación por medio de las redes oficiales de la actividad.

“Hay gente que llevan a sus amistades con el propósito de que si tienen que comer le piden a ese pana que les busque comida para no salirse de la fila o les guarda el espacio por si necesita ir al baño, eso hace una dinámica espectácular”, manifestó.

Desarrollo de una industria

Una de las sorpresas de esta cuarta edición del Arcadia Battle Royale será que el público tendrá la oportunidad de probar algunos proyectos desarrollados en Puerto Rico, como el videojuego de acción cooperativo “Champion Shift”, creado por la empresa SRG Studios y que, según Hambo, se espera que salga al mercado este año.

“La industria de videojuegos en Puerto Rico ha crecido muchísimo y tenemos varios estudios que han creado sus juegos y los han lanzado. Y la idea de esto no es solo darles la exposición a estos proyectos en redes sociales, sino que estén ahí, pa’ que la gente juegue, lo pruebe y sepa que se hizo aquí, y si es posible, que se pueda competir con este tipo de juego”, manifestó el también comunicador, quien apuntaló que este sector genera sobre $347 mil millones anuales a nivel mundial, superando las ganancias que generan el cine, la televisión y la música juntos en el mismo periodo.

Es por eso que este busca que Arcadia, más allá de la competencia, se convierta en un “showcase” que resalte un pedacito de la industria de los videojuegos en la Isla donde se destaquen los desarrolladores, empresarios y creadores de contenido que le están metiendo mano cada día a poner la bandera monoestrellada en alto.

“La realidad es que nosotros tenemos un beneficio enorme al ser un territorio americano, donde todas las leyes federales nos cubren, así que videojuego que se desarrolle aquí, del estudio que sea, tendrá las mismas protecciones que pudiera tenerlos en sitios como en Los Ángeles y Silicon Valley. Si hay algo en lo que todo puertorriqueño está de acuerdo es que tenemos creatividad, el boricua se las inventa, y si tuvieran las herramientas, mejor”, expresó.

“Veo en el futuro la posibilidad de generar videojuegos desde aquí, que se tenga la oportunidad de registrar esa propiedad intelectual desde aquí y que demos palos a nivel mundial. Por ende, al estar registrado en Puerto Rico, todo lo que se venda, hasta el último peluchito, los chavos van a pasar por aquí y, de repente, tendríamos una economía traída por eventitos, haciendo programas de televisión, estando en radio. ¿Que tomó 17 años? Está bien, nada es fácil, pero ojalá lleguemos ahí”, destacó.