De tener un segmento fijo en un programa de radio haciendo reír a la audiencia con sus ocurrencias, ahora estará allí por buen rato para romperla con sus compañeros.

Freddo Vega, conocido por interpretar a la dama cívica “Magda”, se quedará como integrante oficial del programa “El Reguero” de La Nueva 94 y Mega 106.9 FM, tras convertirse en talento de la cadena Spanish Broadcasting System (SBS).

El comediante dio a conocer la buena noticia en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece junto a sus compañeros de cabina, Alejandro Gil y Danilo Beauchamp, celebrando su más reciente triunfo. En la publicación, también aparece “La Potra” sonriente detrás del micrófono.

“HAY MAGDA PA’ RATO! 📻 🔥Feliz de contarle que oficialmente me uno a la familia de SBS y me quedo en EL REGUERO de @lanueva94fm. Agradecido con @danilocomedia por confiar en Magda a ojo cerrado y por darme la oportunidad. También le agradezco a @alejandrogil7 porque los dos me han guiado y enseñado a hacer radio”, expresó el joven artista, quien lleva más de tres años colaborando en el espacio radial.

Dicha noticia se da una semana que Gil y Beauchamp compartieran en sus redes que renovaron acuerdo con la empresa de comunicaciones tras días de negociación desde la ciudad de Miami.

“Después de dos días en Miami de negociación 👊 y mucho 🔥🔥🔥 Se llegó a un acuerdo 🙌🏻”, expresó el también animador.

Beauchamp, por su parte, le comentó a su compañéro que “#hablandolagenteseentiende”, lo que algunos entendieron como una indirecta hacia Jorge Pabón “El Molusco”, quien salió el pasado 14 de febrero de La Mega tras no llegar a un acuerdo económico con SBS.

De hecho, Felipe Quiñones, actual productor de “El Reguero”, aseguró que el acuerdo se renovó “y sin dar el 50″, aludiendo a la cláusula que expuso el entonces animador de “Molusco y Los Reyes de la Punta”, donde la cadena le solicitaba el 50 por ciento de las ganancias que producía en sus plataformas a cambio de su espacio radial.

Incluso, un día despúes de compartir este hecho, los locutores indicaron que el acuerdo será “por varios años”, a la vez que sostuvieron que el mismo no incluye la polémica estipulación.