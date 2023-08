Al presentador de televisión Héctor Marcano le bastó con detener su auto para comprar unas quenepas a la orilla de una carretera, en ruta a Fajardo, para quedar cautivado con la bondad de una vendedora ambulante.

Compartió que la mujer le indicó que el costo por el racimo de quenepas era $4, pero antes debía probarlas para que estuviera seguro de que estaban dulces, maduras, o en su punto, como se diría comúnmente. “Ese es el Puerto Rico en el que yo me crié”, afirmó el experimentado animador de radio y televisión. “Al yo probarlas, pude haberle dicho, ‘no las quiero, no me gustan’. (Pero) con la certeza del producto que ella tenía en sus manos, estaba segura de lo que estaba haciendo. Aún así estaba dispuesta a perder ese dinero, que seguramente para ella $4 serían alguna diferencia, y ahí me di cuenta que Puerto Rico tiene una gran herramienta que no se acaban de dar cuenta y es la gente”, destacó.

Esta anécdota no surge en el vacío. Es una historia que Marcano tomó como ejemplo para verbalizar la promoción que en adelante hará sobre la Isla, sus recursos humanos y profesionales, sus destinos turísticos, y demás valores que distinguen a este terruño, como parte de ser embajador de la iniciativa promovida por la empresa de multimedios GFR Media, denominada “Junte boricua”, cuyo objetivo es atraer a los puertorriqueños, tanto residentes como de la diáspora (5.8 millones, según Censo del 2018), a participar activamente de la economía local a través de la cultura, el arte, la gastronomía, el deporte, el comercio y otras áreas de producción y servicio, a partir del segundo trimestre del 2024.

La meta del proyecto es lograr que al menos 50 mil puertorriqueños de la diáspora tengan algún intercambio con la Isla, sea de carácter turístico, profesional o comercial.

“La empresa nuestra (Acción Network, iHeart Media) tiene más de 800 estaciones de radio en Estados Unidos en más de 145 mercados, por lo tanto entiendo que tengo esos 50 mil oyentes distribuidos en la nación. Entonces decidí que voy a estar, una vez al mes, viniendo a Puerto Rico para destacar cosas que puertorriqueños en Estados Unidos están haciendo bien para que los puertorriqueños de acá puedan comenzar a compartir información con la intención de que en 12 meses plazo, podamos tener la reunificación de 50 mil puertorriqueños que decidan estar con nosotros”, detalló sobre su participación en el proyecto que representa una nueva etapa del ya establecido “Somos Puerto Rico”, que reseñan los periódicos Primera Hora y El Nuevo Día.

Así que para mí, con mi historia, con la historia de mi esposa, sé que podemos afectar a muchos puertorriqueños, que decidan aceptar el reto de venir aquí” - Héctor Marcano, presentador de radio y televisión

Desde su rol de comunicador en contacto constante con los boricuas en la diáspora reconoció que entre estos se percibe en algunos casos “decepción, frustración”, tanto por los retos que los movieron a dejar el país, como por los que enfrentan al radicarse, especialmente en el estdo de Florida, que es donde él reside. “No todos pudieron salir de Puerto Rico como yo, que mi familia no carece de nada. A algunos se les ha hecho bien difícil la adaptación, el idioma, la diferencia cultural es terrible; Florida sigue siendo un lugar esclavista, ese es el ADN”, indicó. “De eso es lo que estoy tratando de ser la contraparte, porque no me fui ni enojado con Puerto Rico, me fui con un contrato muy exitoso, de lo cual me fui por un año y ya llevo 10. Trabajo en una empresa de medios, así que todo lo que tengo se lo debo a esta isla, porque lo que hago en esa empresa lo aprendí en este país”, sostuvo.

Mi empeño es ayudar a levantar una economía nueva de puertorriqueños que no tendríamos ninguna objeción en invertir en nuestro país, cinco días, una semana, dos semanas, para que Puerto Rico tenga más recursos.” - Héctor Marcano, anfitrión del espacio "El show de las noticias" (iHeart Media, Acción 97.9)

Marcano, con una trayectoria de cinco décadas entre la televisión y la radio, no encuentra cómo soltar los medios de comunicación. Tampoco contempla hacerlo, porque el retiro no tiene espacio para él, sí la evolución.

Actualmente conduce el espacio “El show de las noticias”, a través de Acción 97.9 y la aplicación iHeartMedia. Es una labor que comparte con su esposa, la abogada Wanda Hernández, y el productor Mike Arroyo. “Es una oportunidad, donde en mis contratos anteriores en los canales aquí, no podía hablar de política, había muchas cosas que estaban vetadas por las relaciones comerciales, aquí digo lo que siento. Soy genuinamente yo, con virtudes y defectos, así que soy bastante espontáneo, es una oportunidad poder contribuir”, señaló el admirador de Álex DJ.

Compartió que tuvo la oportunidad de felicitar personalmente al animador de “Puerto Rico gana”, ocasión que le provocó cierta nostalgia, pues hubiera querido tener una experiencia similar con quien fue su mayor influencia, el fenecido animador Luis Vigoreaux (1928-1993). “Sé lo que represento para él, porque me lo ha dicho, pero él no sabe la sensación que yo tenía al verlo a él, porque yo nunca tuve la oportunidad de que Luis Vigoreaux me viera a mí. Era mi maestro sin saberlo, luego fuimos momentáneamente compañeros de trabajo, por un breve instante; hice algún tipo de relación con él, no éramos íntimos amigos. Pero nunca hubo esa oportunidad, y yo decía, ‘si él supiera que a mí me hubiera encantado que Luis Vigoreaux me dijera lo que le estoy diciendo a él”, puntualizó.

La iniciativa “Junte boricua” proyecta impactar a 10 ciudades en las que hay gran concentración de boricuas: Nueva York, Boston, Hartford, Chicago, Dallas, Filadelfia, Miami, Tampa, Orlando y Washington, D.C., para así y entonces movilizar a la diáspora a una gran celebración en Puerto Rico.