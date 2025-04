La estrella internacional Mariah Carey hizo una breve aparición en la transmisión de Twitch de su hijo Mococcan Cannon, uno de sus mellizos producto de su relación con su exesposo Nick Cannon. Pero la sorpresa no fue bienvenida por el adolescente, quien le pidió con insistencia que se fuera de su lado.

En el divertido video se ve al adolescente de 13 años, también conocido como “Rocky”, mientras estaba en medio de una transmisión de la plataforma Twitch jugando videojuegos con sus amigos. Su hermana, Monroe, entró a su habitación. Segundos después, apareció su madre, la famosa voz del éxito “All I Want for Christmas Is You”, lo que provocó que de inmediato amigos de Rocky le enviaran sus saludos.

“Tienen que salir ya, salgan todas”, dijo con firmeza Rocky, mientras reflejaba su incomodidad. Mariah y Monroe lo rodearon en su escritorio, sosteniendo a sus mascotas.

“Mami, ellos pueden verte”, prosiguió. “Están diciendo ‘Hola Mariah, te quiero’... ¡Dios mío…!”, dijo Rocky con cierta impaciencia, mientras el chat se llenaba de saludos para la famosa cantante. “¿Pueden todas, por favor, irse?”, insistió.

El clip demuestra que la artista tomó con humor el momento.

Mariah Carey y Nick Cannon se casaron en el 2008. Los mellizos Moroccan y Monroe nacieron el 30 de abril de 2011. En 2014 anunciaron su separación, pero el divorcio se concretó en 2016.