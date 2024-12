Los cascabeles al ritmo navideño del éxito All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, se han convertido en un ícono de esta época, y la artista lo sabe muy bien. Aprovechando que, durante estas fechas, su canción suena y resuena por todos lados, decidió reestrenar este tema y lanzar dos sencillos para promocionar su próximo disco, titulado Merry Christmas: 30th Anniversary Edition.

Este álbum celebra los 30 años del disco Merry Christmas, que se publicó en 1994 y contiene el éxito All I Want for Christmas Is You. Para conmemorar este aniversario, la artista estadounidense lanzará una nueva versión de la producción el 6 de diciembre. Mientras tanto, ha adelantado tres canciones del álbum.

Por supuesto, la primera de ellas es una renovada versión de All I Want for Christmas Is You. La segunda canción que reestrenó la cantante es Oh! Santa, que originalmente publicó en Merry Christmas II You (2010). Carey grabó una nueva versión de este tema en el 2020, junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson.

Por último, la artista presenta Christmas Wrapping, canción original de la banda The Waitresses, a la que Carey dio su propio giro en el 2022, acompañada por su hija Monroe Cannon (Roe, como la llama cariñosamente su madre y también su nombre artístico).

All I Want for Christmas Is You: Su éxito por excelencia

El 29 de octubre de 1994, Mariah Carey consideró que era el momento perfecto para lanzar su propio villancico. Ni ella misma imaginaba que, tres décadas después, sería considerada la reina de la Navidad.

All I Want for Christmas Is You se ha consolidado como el tema por excelencia de la época. Las plataformas musicales, como Spotify, confirman que la canción sigue vigente, alcanzando siempre un lugar en el top de las canciones más escuchadas desde noviembre.

Según New York Post, Mariah Carey gana al menos un centavo cada vez que se reproduce la canción. Es decir, “cuando la canción se repite en todo el mundo, esos centavos se acumulan”. Según el medio, durante la Navidad del 2023, la canción se reprodujo 23.7 millones de veces en Spotify.

“Solo con streaming, Carey ha recaudado más de $60 millones con la canción, cifra que no incluye las ganancias por ventas de álbumes, descargas, licencias y otros tipos de regalías”, reveló New York Post.