Un hombre que reside en la ciudad de Lima, en Perú, se convirtió recientemente en la persona en conseguir el récord mundial de Guinness por contar con la colección más grande de memorabilia de Iron Man, el icónico superhéroe del estudio de Marvel.

A finales de abril, la empresa le otorgó el reconocimiento a Miguel Andrés Javier, quien cuenta hoy día con unas 1,548 piezas del multimillonario Tony Stark y su alter ego. Según Guinness, el peruano empezó esa colección en el año 2007, un año antes de que el estudio lanzara la primera película protagonizada por Robert Downey Jr.

Su primer artículo fue una figura de acción de Iron Man amarilla y roja de al menos seis pulgadas de altura. El coleccionista reveló que lo compró de segunda mano con algunas piezas faltantes.

El espíritu coleccionista de Miguel se incrementó y lo decidió a incrementarlo con diversas piezas tras ver al Downey Jr. asumir el rol, lo que luego se convirtió en una serie de exitosas películas de Marvel.

Además de esta afición, para el coleccionista, los rasgos que más destacan del actor que interpreta a Iron Man son su sentido del humor, la espontaneidad de pensamiento y la calma ante la adversidad que muestra en la pantalla grande.

Piezas favoritas

Los artículos más interesantes y difíciles de conseguir de su colección fue el Iron Man Hulkbuster, una figura de acción de la línea Marvel Legends, fabricada por la empresa Toybiz, así como el Tony Stark and his House of Armor Pack (Hall of Armors); un set que contiene varias figuras de acción de 3,75 pulgadas, que muestran a Tony Stark y sus armaduras, inspirado en la película Iron Man 3.

Así como el Iron Man Mark IV, figura de 6 en acción que muestra a Iron Man con lentes negros y fue fabricada por la empresa Hasbro.

El coleccionista recuerda que era un artículo muy escaso en Perú y una vez, con mucha suerte, logró hallar a un coleccionista que lo vendía. Pese a que ya tenía algo de uso, Miguel Andrés no lo dudó y al adquirirlo lo incorporó a su colección.

Para Miguel, lograr un título de Guinness World Records le ha traído una gran satisfacción y espera usarlo para inspirar a otros.

El récord anterior de 351 lo tenía John Nathaniel Laxamana, (Filipinas), quien también coleccionaba artículos de Iron Man.

Miguel quiere seguir ampliando su colección; de hecho, está listo para romper su propio récord.