Inaugura pista de go-karts en The Mall of San Juan “9 Track: The Go-Kart Experience” abrirá de viernes a domingos.

Los go-karts son electrónicos y ajustables al corredor. ( Suministrada ) Presentado por PUBLICIDAD Visitar un centro comercial nunca antes requirió de tanta adrenalina como hasta ahora. A partir de este viernes inaugura la atracción “9 Track: The Go-Kart Experience”, la cual hará que chicos y grandes gocen a gran velocidad en El Patio @ The Mall of San Juan. La atractiva pista de 1,600 pies aproximadamente recibirá los viernes, sábados y domingos a niños y niñas desde los nueve años de edad, con una estatura mínima de 4´3, hasta adultos con una estatura de 6´3 máxima y hasta 220 libras. Uno de los atractivos de esta nueva alternativa de entretenimiento familiar es que cada go-kart electrónico tiene la capacidad de ajustarse a las medidas físicas del corredor, lo que hará de la experiencia una sumamente cómoda. PUBLICIDAD Cada vehículo tiene solo dos niveles de velocidad para hacer más fácil el manejo, y sobre todo, seguro para cualquier persona que lo corra. La pista está lista para recibir a corredores individuales, como grupos que deseen disfrutar de un rato inolvidable, incluyendo celebraciones especiales, como cumpleaños. “Estamos complacidos de continuar con la evolución de nuestro espacio ‘El Patio’ y a su vez seguir brindando opciones de entretenimiento para toda la familia”, expresó por escrito el productor de eventos, Osvaldo Rocafort. Se recomienda a las personas que hagan las reservaciones a través de la plataforma de ticketera.com y se presenten al menos 10 minutos antes de la hora que indica el boleto para asegurarle que no tenga ningún inconveniente. Igualmente se recomienda el uso de ropa cómoda y zapatos cerrados. El costo por boleto es $20 más los cargos de IVU y servicio. La entrada comenzará a partir de las 4:30 pm, cuando abrirán los portones de acceso a la pista, y cerrarán a las 11:00 pm. En el área, habrá venta de snacks.