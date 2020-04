Para esta fecha, el Coca Cola Music Hall, en El Distrito, en San Juan, habría inaugurado con un concierto de la ponceña Ednita Nazario. El concierto se pospuso para el 8 de mayo y ante la nueva orden del Municipio de San Juan que cancela los eventos multitudinarios hasta el 30 de mayo, tendrá una tercera fecha.

No es el único evento afectado con la extensión del toque de queda en Puerto Rico a causa de la pandemia de coronavirus. Esta sala de espectáculos por inaugurar tenía a la venta 15 eventos hasta el cierre del año, de los cuales 13 tienen cambios de fecha, informó hoy el gerente general Jorge Pérez.

“Nosotros estamos en línea con la directriz de que no deben haber eventos multitudinarios ni en abril ni en mayo”, dijo el ejecutivo, que espera anunciar la nueva agenda de espectáculos en los próximos días.

Adelantó que no descartan inaugurar el venue durante los meses de junio o julio, de hecho, en la página de Ticketpop se anuncian con fechas de junio los conciertos de Miky Woods y Caramelos de Cianuro para el 12-13 y 27 de junio, respectivamente.

Los aún no aparecen con nuevas fechas son los eventos de Ednita Nazario y Atención Atención, que se llevarían a cabo en mayo.

“Junio y julio estamos monitoreando día a día a ver si hay la posibilidad de que se pueda llevar a cabo algún evento y tomando en consideraión todas las medidas de seguridad y todas las recomendaciones del CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) y del gobierno local y municipal”, indicó Pérez vía telefónica.

Al momento de establecerse el aislamiento social obligatorio, el edificio entraba en la transición hacia la preapertura y operación, no obstante, al posponerse la inauguración, la administración aprovecha para finiquitar detalles del funcionamiento general.

“Como no era un edificio que estaba abierto, no teníamos unos gastos operacionales que estaban establecidos, porque no estábamos operando, así que lo que hace en esencia es atrasar la etapa preopening y la alarga más de lo que hubiéramos querido, pero hay que ver las cosas de manera positiva, y nos da un tiempito adicional para asegurarnos de que todos los sistemas estén funcionando”, detalló el ejecutivo.

Los empleados estaban en su mayoría contratados, pero cerca de 200 aún no están activos porque sus labores dependerán de la agenda de presentaciones. La gerencia, compuesta por 12 a 15 personas trabaja a tiempo completo.

“Estábamos listos para poder tener una apertura épica que iba ser el 20 de mayo con Ednita y seguimos con esos planes, lo único es que no va a ser durante los meses de mayo y junio, sino de julio en adelante”, anticipó Pérez.

Nuevas fechas en el Coca Cola Music Hall, según Ticketpop

Rauw Alejandro, 7 de agosto

Jorge Drexler, 15 de agosto

Alex Campo, 16 de agosto

Il Divo, 20 de agosto

El Gran Combo de Puerto Rico, 28 de agosto

Miky Woodz, 12 y 13 de junio

Caramelos de Cianuro, 27 de junio

Vicente García, 3 de octubre