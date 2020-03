Escribir y dibujar son destrezas que han estado de su lado siempre, de forma natural. Nunca lo estudió. En medio de la oscuridad post María (2017), Mónica Alejandra López López volvió a tomar la libreta y el lápiz mientras cuidaba de su abuelo enfermo, y comenzaron a florecer frases cómicas, directas, de amor propio, de relaciones tóxicas, de equidad, de crítica social.

De pronto aquellas páginas comenzaron a pintarse de corazones, mujeres, flores, hombres, coronas, aves... Aquellas imágenes pasaron a ser la terapia y posterior sanación a problemas personales que, según compartió la joven de 26 años, la alejaron de su propia identidad.

“Los dibujos son el camino de regreso a mí misma, porque poco a poco he recuperado la persona que siempre he sido, pero que en algún momento, perdí”.

Los dibujos y los mensajes se fueron transformando en un tipo de cómic, cada vez más nítido, más profundo, más real. Comenzó a compartirlos en sus redes sociales y la conexión, igualmente, floreció. “Unos meses después, algunas personas me decían, ‘Me gusta lo que estás haciendo’, y me estuvo raro, porque fue algo tan inesperado, tan espontáneo”.

Ahí nació @lamdemonica, su identidad como bloguera, influencer, o amiga virtual, como mejor le guste.

“Comenzó como un espacio propio de sanación, pero en el proceso me doy cuenta que es algo que comparto con otras personas que a veces me escriben que están pasando por lo mismo, de encontrar esa voz que uno tiene y que a veces uno se olvida de usarla por las relaciones o por las expectativas de la sociedad, y para mí, lo que espero con la página es abrir conversaciones de esas expectativas que pone la sociedad de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que no podemos hacer por lo que se espera de nosotros simplemente por nuestro género y cuestionar eso”, compartió la graduada de sociología y teatro, del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

La joven, de 26 años, elabora muchos de sus mensajes y dibujos sobre la igualdad de género.

A través de las ilustraciones, este talento de las redes sociales arma situaciones cotidianas que provocan la reflexión sobre comportamientos tóxicos de pareja, roles sociales, desigualdades, muchas veces desde el humor.

”A las mujeres nos enseñan que el amor es incondicional, y algo que para mí es fundamental es que el amor es condicional”, expuso. Seguido recordó uno de sus recientes post: “Yo soy mía, tu eres tuyo y así nos abrazamos mejor´, porque si estoy en una relación, es para que los dos crezcamos juntos, no es para yo convertirme en su mamá, porque para eso tengo un hijo. Las relaciones son recíprocas y no se trata de una persona tener poder sobre otra, se trata de aceptarnos en nuestra vulnerabilidad”.

Tienes planes de ampliar su proyecto hacia la plataforma de Youtube.

López López sueña con un libro, con actuar en el teatro, el cine o tejer un stand up de comedia, pero lo inmediato es hacer crecer su trabajo de autogestión. “He visto cómo he cambiado, pero el hecho de conectar con otras personas, para mí eso es otra cosa, y me gustaría mejorar mi escritura para que entonces crezca también mi proyecto, porque si mejoro mis herramientas siento que voy a poder comunicarme mejor”.

He salido de mi zona de confort y mi norte es la honestidad. En algún punto me di cuanta que la única manera de usar mi voz y hacer algo en la vida es atreverme y decir las cosas, con respeto siempre, pero con verdad y ha sido una herramienta que me ha ayudado a sacar lo mejor de mí” -Mónica Alejandra López López, @lamdemonica

Trabajar con otras mujeres con propuestas similares o distintas es algo que también quiere hacer. “Creo que eso también es importante, los lazos entre las mujeres, esa idea de inspirarnos entre sí, porque no somos competencia“.