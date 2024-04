El fin de proteger el patrimonio artístico del país y evitar el hurto de las obras que destacan la historia e identidad nacional motivaron a que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) concrete una alianza con el Negociado Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) que busca proteger las obras archivadas de su Colección Nacional.

Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del ICP, indicó que el vínculo con la entidad de seguridad federal proveyó tres días de talleres donde expusieron recursos y herramientas necesarias para evitar la pérdida de más de 40,000 obras de arte y unos 20,000 objetos arqueológicos en su poder. Entre algunas de las obras que se almacenan en este espacio se encuentran algunas de las colecciones más extensas de tallas de San Antonio, piezas de los Reyes Magos puertorriqueños, objetos militares que datan de la Edad Media, hasta algunas de las obras más importantes de José Campeche, Lorenzo Homar y Carlos Raquel Rivera, entre otros.

Según explicó Laura Quiñones Navarro, registradora del ICP, la entidad cuenta con las obras más importantes de José Campeche, Lorenzo Homar y Carlos Raquel Rivera, entre otros artistas. ( Vanessa Serra Díaz )

Cuando Primera Hora preguntó qué provocó que el instituto iniciara conversaciones con el director del FBI en Puerto Rico, Joseph González, Ruiz Cortes destacó que el robo de dos piezas de Campeche y un bastón que le perteneció al doctor Ramón Emeterio Betances en diciembre de 2010 fue motivo para acelerar este esfuerzo colaborativo.

“Siempre intentamos ser proactivos en estas áreas y por eso se da el contacto con el jefe del FBI, y que, si no hubiera sido él, esto no estuviese ocurriendo, y al González ser puertorriqueño, cada vez que conversamos, él muestra amor y pasión al tema del arte y la cultura, así que esto no fue tampoco complicado de que ocurriera”, manifestó el jefe del ICP.

Entre las obras que se almacenan en el ICP figuran algunas de las colecciones más extensas de tallas del País. ( Vanessa Serra Díaz )

González aseguró que este encuentro le permitió conectar el instituto con tres de los 26 expertos en crímenes de arte que trabajan en el negociado, que se encargaron de orientar a personal del ICP, así como empleados de otras organizaciones culturales y efectivos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía de Puerto Rico, sobre los estatutos que salvaguardan en este tipo de propiedad, así como el alcance con el que cuenta la agencia federal con empresas privadas, como las reconocidas casas de subasta Christie’s y Sotheby’s, para hallar piezas afectadas con mayor facilidad.

El jefe del FBI asegura que un ejemplo de ese mencionado alcance se evidenció cuando las autoridades federales ocuparon en abril del año pasado 109 obras del fenecido Victor Vasarely y su hijo Jean-Pierre Vasarely de una residencia de la calle San Sebastián en el Viejo San Juan. En dicha propiedad residía la nuera del “padre del arte óptico”, Michele Vasarely Taburno, quien enfronta cargos criminales en Francia por “abuso de confianza” al negarse a entregar las obras, apropiación indebida y otras once imputaciones por presunta violación al Código Penal, por la cuales se concedió una orden de registro en 2021 y otra de confiscación.

Laura Quiñones Navarro, registradora del ICP, explicó a los asistentes en qué consisten las colecciones. ( Vanessa Serra Díaz )

Según El Nuevo Día, se reveló que las piezas incautadas pueden estimarse entre 7,480,000 y 9,240,000 euros, equivalentes a entre $8,115,166 y $10,024,247; mientras que las obras no encontradas pueden estar valoradas entre 4,870,000 y 5,577,764 euros, equivalentes a entre $5,281,953 y $6,049,890. Esa cifra se dio a conocer durante la primera vista del caso en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico en Hato Rey en febrero.

“Esto es un ejemplo de la cooperación y los tratos que hay a nivel mundial. Este fue un pedido del Gobierno de Francia al Departamento de Justicia federal, donde nosotros ocupamos esas piezas hasta que se termine el litigio en la corte. Ahora nosotros, la jurisdicción de Estados Unidos, si una pieza nuestra está en otro país podemos extender el mismo proceso utilizando esas agencias de ley y orden”, expuso González.

Laura Quiñones Navarro, registradora de la Colección Nacional, aseguró que esta alianza entre el ICP y el FBI es muy importante ante el creciente interés de proteger trabajos que reflejan la belleza y tradiciones de un país, documenta hechos que han impactado a la sociedad.

“Muchas veces, ocurren eventos que uno no está esperando, y uno no sabe cómo va a actuar. Esto nos da la oportunidad de revisar nuestros reglamentos y manuales de procedimiento, y ponerlos de una manera que tanto el ICP, el FBI y la Policía de Puerto Rico, puedan funcionar al unísono”, manifestó la curadora a preguntas de Primera hora.

Quiñones aseguró que esta colaboración permitirá que todas las entidades trabajen al unísono, hecho que no llevaba a cabo.

“Ahora mismo, estábamos trabajando un poco descoordinados y separados, y esto nos da las oportunidades para aunar esfuerzos, porque todos queremos lo mismo, proteger el patrimonio”, acotó.