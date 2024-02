El 2020 fue un año lleno de sucesos sin precedentes que obligaron a muchos a transformar sus vidas y comenzar a trazar nuevos caminos tras la pandemia del SARS-CoV-2, mejor conocido como el COVID-19.

Para Ivelissa Ríos, quien en ese entonces trabajaba como enfermera para una oficina de cardiología en Orlando, Florida, este momento que afrontó la humanidad no fue para nada fácil, especialmente cuando se sumaron otros problemas que experimentaba desde la intimidad, como su lucha con la adicción al alcohol y la ansiedad.

Por eso tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: dejó el trabajo y abrió una cuenta de Facebook “sin tener un norte” para compartir sus altas y bajas.

“Yo soy una mujer bien desordená y hago todo a la vez; comienzo aquí, termino allá, pero lo hago, a lo loco como un pollo, pero lo hago”, expresó la puertorriqueña entre risas.

Sin embargo, Ríos vio cómo el destino le preparaba algo inesperado cuando subió un “live” donde compartió cómo rebajó 50 libras en dos meses y, momentáneamente, empezó a generar atracción de un público que se identificó con sus experiencias.

“La gente le gustaba mucho todo lo que hacía. De momento me dicen: ‘Ven acá, Ivelissa, ¿a qué tú te dedicas?’ Y yo me enredo toda, porque Dios mío, yo hacía comida pero de repente hablaba de mi adicción al alcohol. Les dije que empecé poquito a poco a tomar más agua y dejar de beber –por esto de ver si lo podía lograr dejar- y lo logré, ya estoy tres años sobria”, destacó.

Tres años más tarde, esos “lives” llevaron a Ríos a gozar de lo lindo como una sensación en las redes sociales con “Ivelissa riendo y comiendo”, un proyecto que celebra el amor por la cocina y el bienestar emocional con cientos de miles de personas en distintas plataformas.

La influencer aseguró en entrevista con Primera Hora que este cambio en su vida, tanto personal como profesional, le ha permitido conectar más con su gente directo de la comunidad y trabajar sus recetas con sus jocosos “voiceovers” con marcas locales e internacionales. Aunque a veces se siente insegura por su voz tras algunos comentarios negativos que ha recibido, reconoce que eso le permitió acercarse al público cautivado con su burbujeante personalidad.

De hecho, los “reels” de sus populares recetas, que van desde una cremita de maicena, unas sopas de salchichón hasta un flan de turrón, llamaron la atención de Carlos Adyan, periodista boricua y presentador de “En casa con Telemundo”, quien la contactó tras ver uno de esos videos y quedar encantado con su buen sentido de humor.

“Desde ese momento me hice amiguita de él y me presentó a su mamá, que vive aquí en Orlando, y me hice también amiguita de ella. Y él me ha seguido metiendo por aquí y por allá chin a chin, y chin a chin es que ahora soy uno de los talentos que colabora con Telemundo”, contó Ríos, quien ha tenido sus más recientes apariciones en “Top Chef VIP 2″ y “La invasión de la Casa de los famosos”, una producción especial en la que compartió unos días en la icónica mansión en México como embajadora junto a otras personalidades, como la influencer borincana Candy Lover y la animadora dominicana Chikybombom La Pantera.

La motivadora asegura que sus esfuerzos recientes la llevarán próximamente a la pasarela, dado que estará modelando para Carlos Alberto en la New York Fashion Week, en una presentación que honrará la impresionante trayectoria de la modista Carlota Alfaro el próximo jueves, 8 de febrero.

Esta oportunidad para dar tacón y punta surgió cuando la emprendedora se encontró con el “diseñador de las estrellas” en la gala de Don Quijote Awards, que se celebró en diciembre del año pasado en Florida, donde el modisto le echó varios cumplidos por su ajuar, un pequeño vestido negro.

“Ahí él vino y me preguntó: ‘Mira, ¿te atreves a modelar en el New York Fashion Week?’. Y yo dije que sí rápido, nos pondrán máscaras en la pasarela, pero al menos, en un momento dado, me la podré quitar y decir que fui modelo”, manifestó entre risas, al tiempo que se mostró agradecida por la agenda apretada que tiene este 2024.

Ríos está de fiesta también tras unirse recientemente al esfuerzo de Junte Boricua, el proyecto que integrará más de 100 actividades en los 78 pueblos de Puerto Rico para atraer sobre 50,000 puertorriqueños adicionales de mayo a agosto. Su función en la iniciativa de GFR Media será invitar a los miembros de la diáspora para explorar las riquezas de la cultura isleña y fomentar el desarrollo económico del País para este próximo verano.

Asimismo, la creadora de contenido expresó sentir orgullo de formar parte del proyecto dirigido por su compueblana corozaleña Joana Santiago Vázquez.

“Este Junte Boricua me lo deberían de dar a mí, el Junte Boricua debería decir el ‘Junte Boricua de Ivelisa’, porque ya lo vengo haciendo en mis páginas porque he visitado las Cuevas de Camuy, fui a la Hacienda Carabalí, me topé en cuanto río y recoveco hay en la Isla. Yo he estado haciendo mi camino sin darme cuenta, es una cosa que yo digo: ‘Dios mío, ¿qué es esto?’ “, expresó Ríos entre broma y nostalgia, dado que recuerda un video donde se mostró emocionada al pasar por la ruta hacia el Bosque de Guajataca, que se volvió popular entre distintas páginas de turismo local.

“¿Tú quieres sentirte parte de un grupo? ¿Quieren sentir el calorcito, ese amor, esa unión, reconectar con tu niñez, quieres conectar con las memorias de tu abuela, tus primos, tu escuela? Tienes que darte la vuelta, porque en Puerto Rico hay muchos eventos y muchas cositas lindas que todavía preservan la cultura. Puerto Rico tiene mucho que ofrecer, aparte de lo que hablan del gobierno y lo que se ve en la calle. Los buenos somos más”, manifestó.