El famoso actor Jason Momoa reveló las dificultades que ha enfrentado por las inundaciones como resultado de una tormenta que azotó Hawái en días recientes.

El actor de “Aquaman” ha publicado en sus redes sociales visuales sobre el momento difícil que atraviesa junto a su familia y su pareja, Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona, específicamente en la isla de O’ahu, donde se encontraba. Además de árboles caídos, en el lugar también ocurrieron deslizamientos de tierra y marea alta, lo que provocó evacuaciones masivas.

De acuerdo con el portal TMZ, a través de un video publicado, Momoa reveló que él y su familia se vieron obligados a huir de la costa norte de Oahu tras quedarse sin electricidad en el lugar donde se alojaban. “Ahora estamos a salvo, pero hay mucha gente que no lo está, así que les enviamos todo nuestro cariño”, dijo.

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Tras el siniestro, Momoa ha enfatizado su interés en brindar ayuda a quienes viven circunstancias más complejas a la suya.

“Estas últimas semanas han sido muy duras. Las tormentas, las inundaciones y la lluvia constante en Oʻahu han afectado a muchísima gente, especialmente a quienes ya se enfrentaban a dificultades. Ver a familias desplazadas, comunidades en apuros y a nuestros vecinos sin hogar, golpea al más fuerte”, confesó a través del mensaje escrito, en el que también agradece a una cadena de restaurantes por su aportación a la comunidad.

“Pasamos un rato en la zona oeste, simplemente tratando de mostrar amor, llevar algo de comida y recordar a nuestra comunidad que los vemos, que estamos con ustedes y que no están solos. Eso es lo que significa el aloha. Es estar ahí los unos para los otros cuando más importa”, reveló sobre su gesta. “Si estás ahí fuera y puedes ayudar de cualquier forma, por pequeña que sea, por favor, hazlo. Pregunta por tus vecinos. Da lo que puedas. Difunde el aloha”, agregó.

De acuerdo con The Associated Press, el evento producto de una tormenta invernal, sistemas conocidos como “Kona lows”, ha provocado unas “de las peores inundaciones en más de 20 años en Hawái”. O’ahu es una comunidad conocida por sus olas grandes para el ‘surfing”.

“Las aguas embravecidas levantaron casas y autos y motivaron órdenes de evacuación para 5,500 personas al norte de Honolulu”, reveló la agencia de noticias, que agrega que según el gobernador Josh Green, el costo de la tormenta podría superar los 1,000 millones de dólares, incluidos daños a aeropuertos, escuelas, carreteras, viviendas de la gente y un hospital de Maui en Kula. Hasta el sábado por la tarde, las autoridades indicaron que más de 200 personas habían sido rescatadas de las aguas crecientes, y que no se habían reportado muertes y ni personas desaparecidas.