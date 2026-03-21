Los Ángeles. Las autoridades de emergencia de Hawái ordenaron este viernes el desalojo de más de 4,000 residentes cercanos a una antigua represa en el norte de Oahu, la isla principal del archipiélago, que se encuentra en riesgo de ceder debido a una tormenta que ha caído en los últimos días.

El desalojo afecta a los residentes en zonas cercanas a la represa de Wahiawa, ubicada al norte de Oahu, que se encontraría en el límite, tras las copiosas lluvias que han afectado la isla.

En la noche del jueves se registraron hasta 11 pulgadas (27 centímetros) de lluvia en el norte de Oahu, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), que emitió una alerta de inundación repentina.

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El gobernador de Hawái, Josh Green, dijo este viernes a la televisora KHON que han desplegado un gran número de personal de emergencia que están “tocando puerta por puerta” para desalojar a todas los residentes y turistas de la zona afectada,

Green aclaró que la presa no ha cedido aún, pero se encuentra en “un riesgo inminente” de colapsar.

El agua ya ha interrumpido carreteras de acceso a las áreas de Waialua y Haleiwa, al norte de Honolulu.

Las autoridades han aconsejado a aquellas personas que ya se encuentran rodeadas por el agua, buscar sitios altos y esperar ser rescatados.

La agencia recalcó que se esperan numerosos cierres de vías públicas, así como deslizamientos de tierra en terrenos empinados y daños materiales significativos en viviendas y otras propiedades ubicadas en zonas bajas.