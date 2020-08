Cuando era un niño, su padre lo buscaba al barrio Jagual de San Lorenzo para llevarlo a San Sebastián. Eran tres horas y media de camino que pasaba escuchando a los analistas de WKAQ 580. Se convirtieron en sus héroes. Ahora, es su turno.

El abogado y analista Josué “Jay” Fonseca nunca imaginó tener un programa a las 5:00 de la tarde -que iniciará este lunes, 31 de agosto- en esa emisora. Conoce muy bien a sus predecesores. Menciona a Luis Francisco Ojeda, a Luis Guardiola, el espacio “Fuego Cruzado”, a David Noriega, a Juan Manuel García Passalacqua y a Luis Dávila Colón.

“Estamos hablando de las grandes ligas del análisis político. Es un gran reto, pero vamos a meterle. Ahora me toca a mí tratar de llenar las expectativas de la audiencia de ’Fuego Cruzado’ y la de Luis Dávila Colón. Esas expectativas son altas”, sostuvo en entrevista telefónica con Primera Hora.

Para esto, continuará con la fórmula que lo llevó a ser el programa radial número uno al mediodía. Sin embargo, les dará más espacio a las investigaciones realizadas en Jay y sus Rayos X (Telemundo).

“Vamos a hacer esta concatenación tratando de establecer que en las tardes podemos hacer la noticia de mañana. Vamos a tener más participación de expertos en diferentes materias, con entrevista de mayor profundidad. Queremos meterle entretenimiento y mi gran rol es hacer entretenido los temas aburridos”, manifestó el también columnista de Primera Hora.

El nuevo horario llega a meses de las elecciones generales de noviembre. Su rol será desmenuzar la información para ofrecerle a su público los temas de envergadura.

“Lo que es ese seleccionado de temas, para mí, es bien importante porque va a permitir que el electorado tenga consciencia de lo que debería ser importante a la hora de emitir el voto. Yo te prometo que cada minuto del programa va a ser de algo medularmente importante”, aseguró Fonseca.

Este cambio de horario, además, le brinda un espacio personal en las mañanas que dedicará a su problema de obesidad, para dejar de ser “el gordito de la foto”.

“Yo he sido desde que soy un niño el gordo de la foto. Yo he subido y bajado más de 1,000 libras en estos últimos 10 años. Tratando de lograr consistencia, parte de lo que me prometí a mí mismo es que iba a lograr una estructura para desconectarme dentro de ese día largo para en algún momento poder dedicarle al tema de la salud y, además, verme guapo, yo quiero ser el Jaime Mayol de las noticias”, dijo entre carcajadas.

Pero más allá de eso, buscará no defraudar a su fanaticada y servir de inspiración para los más jóvenes.

“Yo sí recuerdo muy profundamente cuando yo salía de mi barrio Jagual en San Lorenzo y escuchaba a esta gente y se convirtieron en mis héroes. De repente ahora estar en ese horario un poco me hace saber que pudiera haber un niño o un jovencito pendiente a mí y yo les aseguro que no les voy a fallar. Yo trato de hacer mi trabajo con la mayor honestidad y transparencia posible”, puntualizó.