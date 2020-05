Haciendo uso de las herramientas electrónicas, la periodista Jennifer Wolff defendió su tesis doctoral desde Madrid, España, donde reside, ante el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.

La tesis “Isla Atlántica: Puerto Rico 1580-1636. Comercio de contrabando y la conformación del espacio atlántico en el Caribe periférico", obtuvo la más alta calificación, “sobresaliente”, con recomendación de publicación, según se detalló en un comunicado de prensa. El trabajo fue descrito como “de importancia trascendental en la historiografía de Puerto Rico, que corrige nociones tradicionales que todavía se difunden en los textos de historia”.

Por su parte, Jennifer Wolff Conde, explicó que “quería darle mayor textura a la historiografía puertorriqueña en el período de la modernidad temprana y mirar la formación del sistema atlántico desde un lugar considerado periférico o marginal”. Y concluyó que “entre 1580 y 1636, Puerto Rico no fue un presidio perdido, sino una ‘isla atlántica’, y que sus gentes estuvieron firmemente enlazadas con las dinámicas atlánticas y globales que conformaron la modernidad”.

La investigación multiarchivos comenzó en el Centro de Investigaciones Históricas, y de ahí se expandió al Archivo General de Indias en Sevilla, en Arquivo Nacional da Torre do Tombo en Lisboa, entre otros archivos internacionales, se detalló. El Tribunal de Tesis estuvo compuesto por los doctores Francisco Moscoso McHenry, Mayra Rosario Urrutia, María del Carmen Baerga, Juan Giusti Cordero y Lanny Thompson.

Sobre la experiencia de investigación, Wolff Conde señaló la importante preparación en paleografía que recibió en el Centro de Investigaciones Históricas, y la disponibilidad de los fondos documentales necesarios para iniciar el proyecto. Además, destacó “el calibre del profesorado de la UPR fue fundamental en ayudarme a darle forma a las ideas, los conceptos y las teorías que guiaron el trabajo hasta su conclusión”.

La autora presentó un adelanto de sus hallazgos en junio de 2019 en Madrid, en el congreso internacional “Comparative Studies of Slavery and Race in the Atlantic World”. El congreso fue parte del proyecto “Connected World: The Caribbean , Origin of the Modern World”, subvencionado por la Unión Europea y dirigido por el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid).