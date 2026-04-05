La actriz puertorriqueña Joealis Filippetti compartió en sus redes sociales el emotivo momento en que recibió el sacramento del bautismo a través de la Iglesia Comunidad Aliento en Bayamón. Durante la experiencia, que se dio este sábado, la artista dio rienda suelta a las lágrimas y se fundió en un abrazo con varios de los presentes mientras celebraba el encuentro.

“Bendito el proceso que me trajo a los brazos de Dios”, escribió en el video que presentó en su cuenta de Instagram, que acompañó con un mensaje de agradecimiento. “Gracias @soycomunidadaliento y mis pastores @soy_elihernandez @imvanessanegron por acompañarme en este duro pero hermoso proceso. Les amo. Gracias Dios por tu AMOR”, subrayó.

Hace meses que la actriz de “Raymond y sus amigos” (Telemundo) ha compartido en sus redes sociales videos con anécdotas sobre la experiencia de integrarse a la congregación a la que asiste y el proceso de fortalecer su fe.