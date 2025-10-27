El coreógrafo español Toni Costa compartió en sus redes sociales emotivas imágenes del momento en el que fue bautizado, el que describió como “uno de los más transformadores” de su vida.

“Familia, hoy viví uno de los momentos más especiales y transformadores de mi vida, ME BAUTICÉ!”, escribió en la publicación que acompaña con varias fotos de la experiencia. Su pareja, la presentadora costarricense Libni “Mimi” Ortiz, estuvo presente en el encuentro.

“Sentí que DIOS me llamó a dar este paso, a entregar mi vida a ÉL de una manera más consciente y profunda”, prosigue el escrito.

“Fue un mañana llena de emociones, lágrimas y gratitud, porque sé que ÉL ha estado conmigo siempre… me regaló una hija maravillosa y ha estado y está en mis batallas, en mis silencios y en mis victorias”, dijo el padre de Alaïa, hija en común con la actriz y presentadora Adamari López.

“Muy pronto les compartiré un video con todo el proceso y mi experiencia, porque quiero que vivan conmigo cada instante de este día tan especial”, expuso como anticipo a continuar publicando más vivencias de su bautizo.

“Y en la última foto está la herramienta más hermosa que DIOS me regaló para seguir caminando en SU propósito: Mimi”, dijo sobre su pareja. “Ella ha sido y es ejemplo, guía, apoyo, inspiración y una señal clara de cuánto DIOS me ama”, concluyó la publicación, que ya supera los 100 mil me gusta.

El bailarín y la modelo Libni “Mimi” Ortiz se conocieron el año pasado en “Mira quién baila”, edición de Costa Rica.