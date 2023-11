De mañana a tarde surge un nuevo espacio de entretenimiento radial con el reciente estreno de “El bello y la bestia” por la emisora SalSoul 99.1, conducido por Joeallis Filippetti y Joel “El Intruder”.

Esta pareja se une por vez primera en un formato de talk show que apuesta al contenido cómico, musical y algo de información, según el acontecer lo amerite. Con esta combinación, tanto Joealis como “El Intruder” buscan conectar con una audiencia de hombres y mujeres, entre los 25 a 54 años.

“Es la primera vez que trabajamos juntos, no nos conocíamos y la química ha sido extraordinaria. A un par de días de haber estrenado el programa se siente como si lleváramos meses y creo que también se debe a la capacidad y experiencia que tiene Joel en la radio”, expresó la anfitriona. “Los tres años que estuve (anteriormente) en SalSoul me sirvieron mucho de escuela y este entusiasmo y emoción que compartimos los dos por estar dentro de esta nueva oportunidad que nos brinda este espacio radial, creo que ha sido un complemento perfecto para que el programa se sienta de esa manera”, sostuvo.

Joealis tuvo participaciones previas en varios espacios de radio, no obstante, esta es la primera vez que asume la responsabilidad del rol de la conducción como talento principal.

“Nunca un programa con este peso había cargado mi nombre”, comentó. “Lo que me reta de la radio es que siento que tengo una sola herramienta para poder conectar con el público, que es mi voz, y como actriz, carga cierta similitud, pero a la misma vez me apasiona el poder que representa la radio, que con el estado anímico, con los matices, con los colores, con la intención que le des a tu voz, puedas conectar o provocar emociones en un radioescucha; me parece fascinante, es mágico”.

Estamos acompañando a la gente en ese horario de oficina, y aunque vamos a tener temas de actualidad, sociales, políticos, lo que queremos es que el público tenga un comic relief, que se sienta relajado” - Joealis Filippetti, actriz y locutora

Para Joel “El Intruder”, esta nueva experiencia lo coloca casi por primera vez con una compañera de cabina mujer. Anteriormente trabajó con su esposa en un proyecto en común, pero, según reconoce, mayormente le ha correspondido compartir roles con colegas hombres.

“La ecuación cambia radicalmente con Joealis. Esta mujer es increíblemente talentosa, es una bola de energía. He trabajado usualmente con varones y es increíble, porque nos conocimos los otros días y es como si hubiéramos sido familia en otra vida, porque la química es bestial”, destacó el locutor.

Dentro de la química que ambos resaltan hay también sus contrastes y ese encuentro de diferencias es parte de lo que utilizarán para enriquecer el contenido y proyección a través de las ondas radiales.

Musicalmente, “El bello y la bestia” mantendrá el estilo de la salsa que persigue la emisora, pero ahora con algo de fusión con los ritmos urbanos modernos.

“El bello y la bestia” se transmite de lunes a viernes, entre 10:00 a.m. y 3:00 p.m.