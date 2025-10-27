¡Habrá boda!

Los creadores de contenido Joshua Pauta y Carmen Luvana anunciaron su compromiso a través de las redes sociales luego de cinco años de relación.

“She said YES!”, escribió el “influencer” Joshua Reyes sobre la celebrada respuesta de su pareja, cuyo nombre de pila es Michelle Sandoval.

“Un momento que recordaré para siempre”, afirmó en la publicación que compartió con diversas imágenes del romántico momento con su prometida, antes actriz de la industria del entretenimiento para adultos.

Luvana, quien compartió la publicación en su cuenta, respondió a su enamorado en la sección de comentarios. “Y sus palabras fueron más lindas todavía en ese momento, desde como lo planeo, sus palabras, el set up! Was perfect love you babe!”, elogió sobre el encuentro, con una decoración que muestra un inmenso “Marry Me” de fondo.

Desde 2020, los enamorados han trabajado en diversos proyectos juntos y han utilizado las plataformas sociales para publicar videos sobre experiencias de pareja, abordadas con humor. También han trabajado en espectáculos de comedia teatrales, como “¿Pa’ qué car@%& me casé?” y “No hay más huevo pa’ ti”.