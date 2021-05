Luego del éxito logrado con sus presentaciones en y fuera de Puerto Rico ”Ay qué cruz”, “Como en la sala de tu casa”, “Kako’s a la carta Bufé”, “Eso no da risa” y “Mi suegra no me deja”, Josué Comedy está enfocado en su canal de YouTube. Más ahora con la acogida lograda con la serie de comedia “Muchos con demasia’o”, en esta plataforma digital.

“Me apasiona la comedia familiar, que he llevado desde el 2012 al teatro en varios proyectos. Yo siempre hacía contenido para las redes sociales, pero no un proyecto fijo, sino más bien un vlog o vídeo de comedia que me llegara a la mente. Tenía el deseo de seguir haciendo comedia familiar en teatro, pero la pandemia del COVID-19 nos aguantó. Por tal razón, entendí que era el mejor momento para llevar a las redes sociales algo que haría en teatro con mis personajes”, expresó Josué.

Sus seguidores han gozado con esta serie dos veces en semana, pero a partir de hoy, lunes 3 de mayo, podrán hacerlo cada lunes, miércoles y viernes, desde las 6:30 de la tarde. “¡A la gente le ha gustado mucho! Todos los comentarios han sido muy buenos sobre la serie. ¡Ahora serán tres días durante la semana!”, adelantó.

“Muchos con demasia’o” reúne a los personajes más pintorescos de Josué Comedy que se mudaron a la residencia que comparte con su esposa Ramilit González, quien también interviene en el proyecto. La tía “Doña Carmen”, su hijo “Humbertito”, el chef “Kako Viste” (quien confecciona los alimentos durante esta emergencia mundial de salud pública) y el vecino “Bradley” harán de las suyas al estar bajo el mismo techo.

“De repente se salió todo de control porque en mi casa somos ‘Muchos con Demasia’o’… Podrás imaginar todo lo que ocurrirá porque mi tía ‘Doña Carmen’ está enamorada de ‘Bradley’, por lo que se encuentra en modo de conquista todo el tiempo. Mi primo Humbertito es un listo y quiere tomar ventaja de cada situación, cosa que el Chef ‘Kako Viste’ no soporta e intenta evitar… ¡Mi hogar se ha convertido en una locura! Día a día debo trabajar con todas estas personalidades para poder seguir teniendo un hogar saludable”, explicó sobre la temática de la divertida serie.

Josué Comedy especificó que las situaciones que ocurren dentro de la vivienda arrancan carcajadas de los cibernautas, pero no necesariamente cada episodio tiene continuidad.

La redacción de cada libreto depende de la musa, por lo que varía de 35 minutos hasta alrededor de dos horas el tiempo para crearlos. A esto debe sumarle, el complicado montaje por los distintos tiros de cámara y luces. En el proceso de vestuario y maquillaje para cada personaje tarda de 10 a 15 minutos. La grabación puede extenderse por cinco o seis horas. El próximo paso es la edición que requiere tres o cuatro horas. “Es un proyecto bastante complicado. En muchos de los libretos hay más de un personaje en el tiro, a la misma vez...”, detalló sobre la labor titánica, pero que le apasiona de “Muchos con demasia’o”.

Ese primer episodio que tuvo gran acogida en las redes sociales fue estrenado el pasado 3 de febrero. Después del tiempo que ha transcurrido, el artista revela que la mayor locura de “Muchos con demasia’o” es el período de grabación. “Uno debe decir las letras al aire, porque no tienes directamente la reacción del otro personaje, me lo estoy imaginando. A la vez, debo estar atento hacia dónde voy a mirar, y cuál es el sentimiento que el libreto busca. ¡Eso es lo más difícil! Debes añadir que, al mismo tiempo, muevo las luces y las cámaras de un lugar de la casa a otro…”, manifestó Josué Comedy, quien comenzó a los 12 años en una compañía de teatro en el estado de Ohio y debutó en televisión a los 19.

Insistió que “la comedia la estamos haciendo con mucho cariño para todas las familias latinas. Hay muchas personas que me siguen fuera de Puerto Rico y disfrutan mi trabajo. Quiero seguir conectado con la gente y brindar lo que sabemos hacer. ¡Esa misma excelencia y tipo de libreto que he llevado al teatro lo estoy moviendo a YouTube!”.