“Sicala”, que viene de la palabra “acicala’o”, una expresión popular para referirse a alguien que está bien vestido, es el nombre de la nueva marca de ropa que lanzó al mercado el fajardeño, de 30 años, Ed Manuel Torres Castro.

La línea, disponible a través de las redes sociales y plataformas virtuales, fue establecida hace cinco meses por Ed Manuel, luego de aventurarse en un negocio de personalización de camisas que no resultó como esperaba, pero lo preparó para su nueva encomienda.

“La idea me surgió viendo un video por Facebook donde decía ‘haz tu propio negocio desde casa’ y salían unas planchas y unos ‘printers’. Invertí $1,500 hace cuatro años e hice un negocio para personalizar camisas. Mi barbero fue el primero que me ordenó y estuve tres meses sin tener una orden. Hacía camisas de marcas alternas para poder vender y no me fue bien la idea (de replicar otras marcas)”, recordó el joven.

Su negocio llamado “Out of this World” le sirvió de base para aprender y más adelante establecer su línea de ropa. “Desde el principio esa fue mi visión; tener mi línea de ropa, pero, como surgieron las situaciones, personalicé camisas. De ahí surgió la idea, adquirí la experiencia y el conocimiento de los materiales buenos. En mi línea de ropa, comencé en diciembre 25, llevo cinco meses”, mencionó Ed Manuel.

Pero, ¿cuál fue el mayor reto? “Lo más retante fue adquirir buenos materiales para que todo el mundo confíe porque empecé personalizando y nadie confiaba porque usaba los materiales más económicos. Pero, como adquirí la experiencia, tengo los mejores materiales y por eso hice mi línea de ropa, por la calidad”, aseguró el fajardeño, quien es oriundo de Veve Calzada.

En ese segundo intento al bate, Ed Manuel apostó a Sicala. Una vez el nombre estaba definido, el joven se centró en buscar un diseñador gráfico que lo ayudara a crear el distintivo de la marca. Y así nació el mono que caracteriza cada una de sus piezas.

“Ese mismo día que llegó la idea (del nombre) empecé con un logo. Hice un prototipo de camisa y dije: ‘este es el que es’. Después busqué como 10 artistas gráficos en Instagram y conseguí uno de Indonesia que me hizo el mono que es mi animal favorito”, contó. Sin embargo, a pesar de su ímpetu, ese primer intento del diseño no tuvo la recepción que esperaba de parte del público y tuvo que esperar a una segunda versión para dar “el palo”.

“Mi primer logo no lo quería nadie, nadie me compraba. El segundo fue el que explotó”, dijo el propietario de la marca. Desde entonces, todas las piezas de ropa de Sicala cuentan con la imagen de este primate y tiene una gran variedad, ya que su enfoque es llegar a todo tipo de público.

Todas las piezas de ropa de Sicala cuentan con la imagen de un mono. ( XAVIER GARCIA )

“Empecé con t-shirt, después con las gorras, camisas, pantalones, camisas de mujeres, de niños, tengo kimonos de niño también. Mi variedad llega hasta 6X de tamaño. También tengo ropa de playa, de verano, tengo ropa casual, quiero tener toda la variedad. No hay límite. Quiero dirigirme a todo tipo de público; a bebés, niños, adultos, tener todo tipo de ropa”, sostuvo el joven, quien dice haber realizado colaboraciones con los “influencers” Chente Ydrach, Papá Nervioso, Kenyo y Jovani Vázquez.

A su vez, Ed Manuel dijo estar trabajando para establecerse en un espacio físico, mientras sigue desarrollando su negocio virtual a través de la página web sicalaprclothing.com y las plataformas de Facebook e Instagram.

“Gracias a la tecnología es que mi negocio ha hecho un ‘boom’ en tan poco tiempo. Empiezo con mi tienda en seis meses porque ya llevo cuatro meses y quiero estar exactamente un año vendiendo virtual para prepararme bien en el local. Quiero tener varios establecimientos. Mi primer establecimiento lo quiero hacer en Fajardo y no quiero que ninguna tienda venda mi ropa; quiero ser el único, que esa ropa sea exclusiva. Que donde único puedan conseguir mi ropa sea a través de mí”, concluyó.