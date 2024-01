El amor por las tradiciones lo refleja no solo en su compromiso por promover el estilo musical de la trova. Por años, su potente voz también ha sido instrumento para cantar promesas de Reyes y, aparte de elevar cánticos solemnes, contribuir a perpetuar el significado cultural de esta costumbre.

El cantante Jovino González abrazó este legado hace cerca de dos décadas. Pero la ilusión por la festividad de los Reyes Magos llegó desde su infancia, en especial tras su llegada de Nueva Jersey con sus padres para vivir en Ciales cuando tenía cerca de 8 años.

“Yo siempre he sido muy devoto de los Reyes Magos y esa tradición la aprendí con mi papá”, mencionó, y resaltó la ilusión de recoger hierba para los camellos. “Nosotros habíamos venido de Estados Unidos. Yo nací en New Jersey, y vine a Puerto Rico como para el ‘74″, recordó el cantante, quien como trovador cuenta con una trayectoria de 33 años. “Siempre el 5 de enero el punto de encuentro era en casa de mis abuelos. Venía todo el mundo. Te decían ‘los Reyes te dejaron esto en mi casa’, y así íbamos compartiendo”.

Pero no fue hasta la primera década del 2000, dentro de su trayectoria como notorio trovador, que comenzó a familiarizarse con la experiencia de cantar en las promesas de Reyes, a observar el fervor en este ritual que parte de la motivación por una petición.

“Mi primera promesa fue cuando yo tenía 10 años allá en mi pueblo, en Ciales. Vi los cantores, vi el altar, vi las velas, la talla de los Reyes, pero yo no sabía lo que estaban haciendo. Entonces, siempre me interesó. Y me interesé por la música, y ese mismo año, eso fue en 1976, yo le escribí una cartita a los Reyes y me regalaron ese año una guitarra, y aprendí a tocar guitarra”, detalló el artista, quien en noviembre del año pasado lanzó la producción discográfica Promesa de Reyes con Jovino González, con la disquera del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

“No fue hasta el año 2004, por ahí, que un compañero de estudios me dice ‘Jovino, te necesito para que me cantes una promesa’”, rememoró sobre la petición. “Yo sabía lo que era estar en una promesa, pero cantarla no, ni cuál era el conteo. Fuimos. Eso fue en Guayanilla, y empezamos a cantar la promesa”. La experiencia lo motivó a aprender más sobre este ritual. “Me interese en buscar información de las promesas de San Germán, de Peñuelas. Fui integrándome a las diferentes promesas. Ahí conocí a unos cantores de promesas que yo creo que fueron los más que me impactaron. Ya uno de ellos murió, Manuel Sais, del pueblo de Guayanilla, y Norberto Morales”, evocó con nostalgia.

De ambos aprendió a elaborar los versos, cómo cantarlos, sobre los tipos de cánticos, el coro repetitivo, el coro invertido y el coro responsorial, entre otras enseñanzas. Su devoción lo llevó a lanzar en 2012 su producción discográfica Esta es mi promesa.

El álbum Promesa de Reyes con Jovino González, de 12 temas, se inspiró en el especial que se transmitió por televisión en enero de 2023, y que se grabó en el sector El Huérfano de Toro Negro, en Ciales. “En este trabajo que hicimos con el Instituto hicimos un cántico del aguinaldo del baquiné (Aguinaldo punta y rabo) donde participamos cuatro trovadores”. La producción bajo la dirección musical de Christian Nieves incluye Con velas y flores, De casa salí, Dónde están las flores, Nada le debo a los Reyes, Vengan todos vengan y Que nació en Belén, entre otros.

Ángela Nieves Rodríguez, Bryan Y. Meléndez, Jesús Román Figueroa y Stella M. Nieves Rodríguez son otros trovadores que se unieron al nutrido grupo de profesionales que formaron parte del proyecto. Motivar interés en la población más joven fue parte del propósito de la realización del especial. “Cuando se hizo este trabajo con el Instituto de Cultura, quise integrar varias generaciones de trovadores, por una sencilla razón, que el día que uno no esté haya alguien que lo continúe”, afirmó pensativo. “Por eso a veces yo le digo a Bryan, un trovador joven que casi siempre está conmigo y participó, ‘Bryan, cuando yo no esté, esto te va a tocar a ti’, y a las nenas de Christian (Ángela y Stella) también, porque esto no se puede dejar morir. Pero hay que abrir el espacio para que la gente joven se integre”.

El especial destaca vistas panorámicas de la naturaleza en Ciales, e integra anécdotas y datos históricos. “Se hizo en un orden secuencial para que puedan apreciar cuáles son los elementos de una promesa de Reyes, porque promesa es promesa, y parranda es parranda”, sostuvo enfático, y confesó ser “estricto” en este tipo de dinámica.

“Cuando se les está cansando frente a altar, yo aprendí de estos cantores de comunidad, que ni se bebe, ni se come. Es cantarle a los Reyes. Cuando vienen los recesos la gente ingiere su bebida, su comida”.

El trovador confesó que se ha marchado de encuentros en los que no se guarda este comportamiento solemne. “He participado de supuestas promesas donde yo he ido y les digo ‘yo no vuelvo más para aquí porque esto está bien lejos de lo que yo aprendí sobre cómo se hace esto’”, reveló. “Yo soy bien devoto. Esta tradición de los Reyes, cuando estoy frente al altar, yo como que me transformo”, manifestó con orgullo. “Como estás frente al altar y la gente está de espaldas a ti, a veces la gente no guarda el decoro y respeto por lo que se está haciendo al frente, y yo me he detenido, yo soy bien estricto, y se los he dicho, ‘ahora voy a estar más pendiente’, porque si veo algo indebido, me detengo, recojo mis papeles y me voy”.

El intérprete aclaró que la experiencia de cantar para esta tradición no ha sido exclusiva del primer mes del año. “Para las promesas de Reyes no hay una fecha, lo que sí es que el periodo donde más se cantan es en las primeras semanas de enero. Pero yo he estado en promesas de Reyes que se cantan en verano”.

Aunque por muchos años ha cantado en las que han originado otros devotos, por primera vez realizará una con una motivación muy especial. “He participado en muchas, pero no en una mía, y quiero hacerle una a mi papá de una manera muy particular”, anunció. “Cuando me criaba, en nuestra casa se rezaba todos los días, y quiero hacerla con mis hermanos, hacer un rosario y después hacerla cantada. Quiero hacerlo este año porque mi papá siempre quiso hacer una y nunca la hizo, y yo tengo que pagarle ese favor a mi papá”.