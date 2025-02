El cantante y productor Jowell compartió en sus redes sociales su alegría por el respaldo que encontró en el alcalde de San Juan, Miguel Romero, para su interés en crear una escuela dirigida a potenciar el talento de adolescentes que desean sobresalir en la industria de la música.

El intérprete del dúo Jowell y Randy compartió esta mañana una publicación en su cuenta de Instagram con una imagen en la que posa con el primer mandatario de la ciudad capital, y un mensaje en el que celebra el avance del encuentro. El artista no detalló en qué consiste el apoyo, pero manifestó que más adelante dará detalles.

“Honestamente, y dado a la BUROCRACIA que existe en nuestro país hasta el día de ayer había perdido un poco las esperanzas de llevar a cabo mi proyecto para crear la “Primera Escuela de Musica y Arte Urbana””, confesó el artista por escrito en sus redes sociales.

“Le agradesco al Alcalde de San Juan, nuestra ciudad capital @miguelromero51 por el interés hacia nuestra iniciativa y por invitarme a la Alcaldía a presentarle personalmente la misma.Odio las divisiones políticas que existen en PR pero en honor a la verdad son demasiadas las puertas que he tocado en los últimos 5 años, sin lograr mucho en concreto, sin sentir un verdadero apoyo”, añadió el también propietario del sello disquero Well Done Music.

“Lo unico que les digo es que por primera vez veo que una puerta se abre de verdad y que hay un interés genuino por hacer de esto una realidad.Ya estamos trabajando de la mano, con esta y otras iniciativas del municipio como la ya anunciada por @arcangel sobre la creación de estudios de grabación para jovenes talentosos, entre otras…..”, adelantó sobre las gestiones.

En entrevista con este medio en 2023, Jowell reveló que no busca lucro con su propuesta. Lo que interesa es guiar a los estudiantes a contar con opciones gratuitas en diversas ramas del arte. En ese mismo encuentro confesó que entre sus esfuerzos, en febrero de ese año visitó La Fortaleza y conversó con Caridad Pierluisi, hermana del entonces gobernador, Pedro Pierluisi, y con otros ejecutivos para plantear su interés, lo que entonces lo hizo sentir esperanzado de contar con algún respaldo. En el proceso, también ha conversado con pasados representantes del Departamento de Educación.