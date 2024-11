Regresan a sus raíces.

El reconocido dúo puertorriqueño compuesto por Jowell y Randy retoma su esencia bailable y estrena hoy la producción musical “Mazorkeo.com” como una apuesta movida y de letras sensuales con las que ha ganado su sitial en la escena urbana por más de dos décadas.

En la producción discográfica “Viva la musik”, que lanzaron en junio, se adentraron en una experiencia sonora versátil con ritmos que incluyeron salsa y “reggae roots”, entre otros. Pero el nuevo álbum va dirigido al público del binomio que prefiere un ritmo más movido y letras más explícitas.

“En este álbum nos fuimos ‘full’ reguetón, que es lo que dominamos nosotros, el ‘perreo’. Aquí estamos en nuestro ‘comfort zone’ ”, reveló Jowell con entusiasmo. “A Jowell y Randy yo lo veo como un grupo alegre. En nuestra carrera ha sido un grupo que llega a un lugar a repartir alegría. Nosotros no llegamos nunca con cara montada, ni mirando mal. Siempre nos ves con una sonrisa y es que nos sale natural, y haciendo chistes”, manifestó complacido dentro de su interacción con la fanaticada. “En la tarima somos prácticamente un ‘stand-up comedy’, y más que otra cosa, porque queremos que la gente se ría, pero nunca con la intención de faltar al respeto”.

El nuevo álbum estrena a pocos meses de “Viva la musik”, que contó con 16 canciones. “Estamos bien emocionados. Es la primera vez que nos hemos acoplado al ritmo de lo que está sucediendo ahora mismo, que es una velocidad increíble. Los chamacos nuevos sacan dos y tres álbumes al año. Para nosotros era una misión fuerte poder entregar un álbum como ‘Viva la musik’ y entonces, antes de que se acabe el año, ya tener este álbum de ‘perreo’, que era lo que le debíamos a la gente, porque en ‘Viva la musik’ nos fuimos bien comercial, bien versátiles, con diferentes tipos de ritmos. Este álbum es completamente reguetón. No tiene nada de romántico, ni tiene nada de rap, ni de trap, ni nada de eso. Es ‘full perreo’ como la gente lo estaba pidiendo, lo que querían de Jowell y Randy”.

El título del nuevo disco sirve como adelanto al tono fiestero de sus letras. “Quisimos presentar algo como parte de una jerga de la cultura del ‘perreo’ boricua. Es una palabra que hemos recogido de la calle. Hemos escuchado que la misma gente nos dice ‘la música de ustedes es un mazorkeo’. Pienso que se oye bien porque es corta y precisa”, dijo Joel Muñoz. “En el tema de ‘Rompiéndola’ (‘Viva la musik’), si te fijas, en uno de los versos que yo canto menciona la palabra ‘mazorkeo’. El nombre lo pusieron después de tener este álbum hecho, y queríamos algo corto y añadirle el ‘.com’ porque en la calle se utilizan muchos códigos que dicen los muchachos, con el .com”, expuso en detalle.

El mes pasado lanzaron el sencillo “X-100″ como anticipo de la nueva producción discográfica. El sencillo promocional del álbum, “Sin panty María”, cuenta con la colaboración del boricua Myke Towers. “Nos lo estaban pidiendo hace tiempo mucho. Honestamente, no pensábamos poner ‘features’ en el álbum. Queríamos hacer un álbum que fuera completamente de nosotros. Pero se nos dio la oportunidad. Grabamos el video en Miami la semana pasada”.

Jon Z es otro de los intérpretes urbanos que figura como colaborador en la nueva producción.

Jowell, quien expuso que “es importante destacar que este álbum no es apto para menores”, también abordó sobre la decisión del contenido explícito del álbum. “Tiramos música comercial para darle a ese consumidor que pueda escuchar nuestra música con mamá, su tía, los nenes. Ahí está el ejemplo de ‘Lágrimas’, que grabamos con Cultura Profética’”, señaló sobre uno de los temas del álbum anterior. “Pero tenemos una situación bien particular. Cuando hacemos ese tipo de música, complacemos a algunos, pero otros se enfadan, entonces nos dicen ‘está chéheve, ¿pero cuándo viene el ‘perreo’ sucio?’ ”. A su vez, reveló el tipo de contenido que no interpretaría.

“Yo no cantaría nunca nada que tenga que ver con violencia, honestamente, ni de ‘tiraera’, nada de faltarle el respeto a otro colega o algún sector social, como yo he visto que ha pasado en otras músicas, que anteriormente se veía más, criticando a este o al otro por su raza o color o preferencia sexual, por ejemplo”, aseveró. “Nunca vamos a cantar eso”.

Con sorpresas en el Choliseo

El dúo se prepara para celebrar 24 años de trayectoria a través de sus conciertos el 12, 13, 14, 15, 20 y 21 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con un concepto 3D. La idea surgió al reflexionar sobre el éxito de los que realizaron en 2022, en los que lograron reunir alrededor de 80 mil espectadores en el prestigioso recinto.

“Para nosotros estos conciertos significaron tanto, la repercusión fue tan buena. Nos sentamos a pensar y analizar con nuestro equipo creativo y de producción, y decidimos que vamos a buscar un concepto que no se haya visto nunca en Puerto Rico. Vamos a buscar algo que nadie se haya atrevido a hacer, y esto es un atrevimiento, este concierto”, comparó con gran entusiasmo.

“Vas a ver que en la entrada te van a dar unas gafas. Tenemos definido casi todo el repertorio del concierto”, aseguró, y aclaró que el uso de las gafas para ver en formato tridimensional será solo en unos momentos específicos que serán anunciados a través de los monitores gigantes.

“Vamos a hacer cinco shows en una sola noche. Va a ser impresionante. Te voy a dar la oportunidad de que veas a Jowell y Randy en cinco facetas diferentes”.

El artista también adelantó que el repertorio contará con más de 65 temas, por lo que los fanáticos deben prepararse para disfrutar por “tres horas de show” de puro baile. “Vamos a botar la casa por la ventana. La vara está bien alta y nosotros no vamos a bajarle a eso. Vamos a tirar con ‘tó’. Vamos a transportar a otro mundo”.

Por otro lado, Jowell confesó su agradecimiento por el público que apoya al dúo, que abarca diversas generaciones. “El mejor termómetro que nosotros tenemos son los ‘senior proms’ que hacemos. El récord de algún grupo de reguetón haciendo ‘senior proms’ lo tenía Plan B con 68 ‘proms’. Nosotros en los últimos años pasamos de setenta y pico en un año. El verano pasado (2024) hicimos 88 ‘proms’. Para el 2025 tengo con Randy 90 ‘senior proms’ confirmados”.

Las nominaciones con las que contaron este año se suman a la celebración del dúo. Para la 25a edición de los Latin Grammy, que se celebró el 14 de noviembre, fueron nominados en la categoría de “Mejor Interpretación Reggaeton”. Además, estuvieron en la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2024, que se realizaron en octubre, en la categoría “Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo”.

“Este año ha sido de recibir felicitaciones y nominaciones. Ha sido bien grande. Nosotros con nuestra carrera tan larga, nunca nos habían nominado. Es la primera vez, y estamos bien contentos”.