Desde pequeño, el reguetonero puertorriqueño Jowell estuvo ligado al baloncesto, ya que su papá fue el fenecido excronista deportivo Avelino Muñoz Stevenson.

A raíz de esa conexión, solía visitar las canchas con su progenitor a menudo, y los narradores lo invitaban a comentar en las transmisiones de los partidos cuando apenas tenía nueve años.

Con el tiempo, el exponente del género urbano, cuyo nombre de pila es Joel Muñoz Martínez, empezó a seguir fielmente el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y se convirtió en un fanático de los Mets de Guaynabo, municipio donde realizó sus estudios de escuela superior.

Jowell no se pierde un juego de los Mets. Es uno de esos aficionados con los que siempre te puedes topar durante la temporada del BSN en el Coliseo Mario “Quijote” Moraldes, de Guaynabo.

Esa pasión por el deporte lo acompañó toda su vida, y ahora, tras años de ser un fanático en las gradas, decidió dar un paso al frente tras una llamada de José Juan Barea, invitándolo a ser el coapoderado de los Mets de Guaynabo en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP).

“Siempre los panas y los mismos jugadores del BSN se me acercaban para decirme que debería coger un equipo. Siempre hubo ese tanteo. Cuando me llamó Barea, supe que esa era la señal y la aproveché porque en estos momentos me siento preparado para hacerlo y con muchas ganas de aportar”, expresó Jowell en una entrevista con Primera Hora .

“A mí siempre me ha gustado el baloncesto. Yo he ido a esa cancha desde que era niño. Mis ídolos son Fico López y Quijote Morales. Honestamente, yo amo lo que es la tradición del baloncesto en Guaynabo, pero yo no tenía planes de meterme en esto. Fue que José Juan Barea me llamó y eso para mí fue un honor”, añadió.

En la foto, Jowell, William López y José Juan Barea. ( Suministrada )

Ahora que el reguetonero tiene las manos llenas con su propia franquicia en la ‘puertorra’, se ha trazado como meta ayudar a los jóvenes atletas que compiten en el torneo y darles un trato como el que brindan los equipos en ligas profesionales.

“La visión que tiene el equipo de nosotros es que esto sea como un equipo del BSN. Queremos que los muchachos se sientan profesionales, aunque la liga no lo sea. Que sientan que no les falta nada. Para esto, nosotros fuimos desde la raíz. Les preguntamos a cada uno de los jugadores qué les gustaría tener. Muchos solicitaron quiroprácticos, acondicionadores físicos, entrenadores personales y eso no lo teníamos antes. Ahora con la llegada de nosotros, les estamos dando eso para que ellos sientan que están en otro nivel”, relató.

“Lo más que me gusta es que son jugadores nativos del propio pueblo que están representando. Eso me parece chévere para el desarrollo de los jóvenes que aspiran llegar al BSN algún día. Encontré un lugar donde pueda ayudar a los jóvenes atletas, que yo creo que el fin es sacarlos de la calle a través del deporte como fue la música para mí”, sostuvo.

De hecho, el intérprete de música urbana aseguró que este proyecto es uno sin fines de lucros en el que acordó con Barea que, de recaudar ganancias en esta campaña, las utilizarían para la preparación del conjunto el próximo año.

Y con su entrada a la Puertorriqueña, el artista planifica traer una perspectiva nunca antes vista en el torneo, aplicando lo que ha aprendido en los 26 años que lleva en la industria de la música urbana.

“Obviamente, ellos vienen de la cultura del baloncesto y yo de la música, pero dentro de todo hay algo que nos une y ese es el entretenimiento. Yo creo que hay que apretar en las áreas de mercadeo para llevar a la franquicia y a la liga a otro nivel. Estamos utilizando nuestras redes sociales y hasta a los equipos de mercadeo que tenemos como artistas”, comentó.

Anticipa fiebre por la Puertorriqueña como el BSN en 2021

Sin embargo, Jowell no es la única figura pública que se ha montado en esta fiebre por la Puertorriqueña. El salsero Michael Stuart es el nuevo coapoderado de los Industriales de Barceloneta y el comediante Danilo Beauchamp está en conversaciones para unirse a los Grises de Humacao.

Por ello, Jowell piensa que esta temporada la liga puede explotar como sucedió con el BSN en el 2021 con la llegada de Anuel AA y Bad Bunny como coapoderados de los Capitanes de Arecibo y los Cangrejeros de Santurce, respectivamente.

“Según el potencial que yo veo en la liga, es el momento de que este año sea como que el ‘boom’. Recuerda, los jugadores que están en esta liga no juegan en el BSN y viceversa, así que es una alternativa para el fanatico, además de que están jugando en pueblos que no tienen equipos del BSN”, aseveró.

La temporada 2024 de la LPB comenzará el 1ro de noviembre, pero el primer juego de los Mets en el Coliseo Mario “Quijote” Morales se llevará a cabo el 9 de ese mes.