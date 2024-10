En la segunda reunión de la Junta de Directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de la temporada muerta celebrada el jueves, asistieron los jugadores Ysmael Romero, Gary Browne, Christian “Cuco” López, Luis “Pelacoco” Hernández, Benjamín Colón y Tyler Polo.

Allí, los canasteros nativos se expresaron en contra de la medida que buscaba permitir que las 12 franquicias de la liga firmaran tres refuerzos por equipo a partir del torneo 2025.

Sin embargo, los apoderados no tomaron en cuenta sus objeciones y fue aprobada con una votación de 11-2. Los únicos dos miembros de la Junta de Directores que no la apoyaron fueron los Gigantes de Carolina y la Asociación de Jugadores. El sindicato no planea quedarse de brazos cruzados.

“Todos los representantes de la Asociación, hay uno por equipo, están ahora hablando con toda la matrícula para que ellos expresen su posición. Una vez sepamos su posición como tal, nos vamos a reunir y los jugadores se van a expresar. La determinación que tomen los jugadores será la que la asociación va a seguir”, informó el presidente de la Asociación, Ricardo Carillo, a Primera Hora .

Carrillo mencionó que espera conocer en las próximas semanas el siguiente paso que los canasteros desean dar ante el aval de tres importados en el BSN.

“Aquí pueden pasar varias cosas. Yo siempre soy prodiálogo con la Junta de Directores. Podemos ver a qué acuerdo podemos llegar y, si no llegamos a un acuerdo, los jugadores decidirán si jugarán así o no”, afirmó.

La medida ya había sido sometida a votación en ocasiones anteriores. De hecho, el pasado 13 de octubre de 2023 fue colgada por última vez. En ese entonces, obtuvo siete de los nueve votos necesarios para ser confirmada. Un panorama muy distinto al que hubo el jueves.

A diferencia del año pasado, los Vaqueros de Bayamón, los Cangrejeros de Santurce, los Osos de Manatí y los Leones de Ponce votaron a favor el jueves.

Carillo considera que la medida pone en riesgo el torneo porque altera su nivel competitivo y reduce las plazas para jugadores puertorriqueños en el BSN.

“Ahora del cuadro regular, el 60 por ciento del equipo son extranjeros y eso, además de quitar 12 posiciones a puertorriqueños, atrasa el desarrollo de los jugadores nativos que pudieran ocupar esa posición y esto hasta afecta al Equipo Nacional”, opinó el presidente de la Asociación.

“Las franquicias de mayor poder económico van a poder traer a refuerzos de impacto y eso va a afectar a las franquicias de menos poder adquisitivo. La preocupación nuestra es que la brecha se abra de tal forma que provoque una debacle económica en diferentes equipos y que estos tengan que recesar”, agregó.

Por otro lado, el apoderado de los Gigantes, Héctor Horta, explicó a Primera Hora que su franquicia se opuso porque la medida reduce las oportunidades para los canasteros locales.

“La razón fue porque queremos darle la oportunidad y exposición al jugador nativo. Le quita espacio a ciertos jugadores y nosotros tenemos un roster nativo que entendemos que puede hacer el trabajo”, compartió Horta.

El tenedor de Carolina expresó que le tomó por sorpresa que Bayamón y Manatí votaran a favor de la propuesta. Según Horta, el aumento en el número de apoderados que apoyaron la entrada de tres refuerzos se debe a que consideran que aumentará sus posibilidades de ganar el campeonato.

El apoderado de los Gigantes de Carolina, Héctor Horta. ( Nahira Montcourt )

Los Criollos de Caguas fueron el único equipo que contó con tres importados durante la temporada pasada y quedaron campeones, luego de vencer a los Osos de Manatí en una serie que se extendió a siete juegos. Ellos eran Travis Trice, Jugador Más Valioso del torneo 2024 y de la serie final 2024; Akil Mitchell y Louis King.

Caguas tenía derecho a tres refuerzos porque no había clasificado a la postemporada desde que entró al BSN como franquicia expansión en el 2021 como los Grises de Humacao.

La última vez que se permitieron tres importados por equipo en el BSN fue en el 2016.