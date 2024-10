Las últimas semanas han traído un oleaje de cambios en la vida de Nelson Colón, marcando un nuevo capítulo en su carrera como dirigente.

El pasado 23 de septiembre, Colón anunció que no regresaría para su última temporada bajo contrato con los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), como adelantó Primera Hora .

A la siguiente semana, renunció como entrenador de la Selección Nacional de baloncesto masculino a través de una carta de agradecimiento publicada en sus redes sociales. Una noticia que tomó a muchos por sorpresa debido al éxito que tuvo el quinteto patrio en el último ciclo olímpico bajo el mando del técnico ponceño.

PUBLICIDAD

Y ayer, lunes, se confirmó el secreto a voces cuando los Cangrejeros de Santurce informaron que Colón será su dirigente en propiedad para la campaña 2025 del BSN después de firmar un contrato de tres temporadas.

A pesar de esta avalancha de cambios en su carrera, el piloto, de 45 años, se siente tranquilo y satisfecho por el nuevo camino que está por emprender con los Cangrejeros.

“Estoy bien agradecido con la oportunidad que me dio esta franquicia de la mano de Noah Assad (apoderado) y el equipo de trabajo Rolando Hourruitiner (presidente de operaciones) y Edgar Padilla (gerente general). Me han dado la confianza de llegar acá y empezar básicamente desde cero con este grupo, que es uno interesante y con mucho potencial. A mí me gustan esta clase de retos. Llegar, empezar desde cero, implementar mi cultura, mi filosofía, construir y pasar por el proceso, que creo que en el transcurso de mi carrera no lo he podido hacer y es una oportunidad más para lograr esta nueva misión”, expresó Colón en una entrevista telefónica con Primera Hora .

Colón llega a Santurce como un entrenador más que probado con cuatro campeonatos de la liga local en sus costillas. Dos de esos títulos los ganó con los Leones de Ponce de forma consecutiva en el 2014 y 2015. Los otros dos con los Vaqueros en el 2020, año que se jugó bajo un formato burbuja en un hotel en Río Grande por la pandemia del Covid-19, y en 2022. En el 2023, llevó a Bayamón a la serie final, pero perdieron ante los Gigantes de Carolina y nada volvió a ser lo mismo.

PUBLICIDAD

Su última campaña al frente del equipo más ganador del BSN fue una difícil. El conjunto bayamonés perdió ese nivel competitivo por el que siempre se ha destacado, ya que terminó con un récord de 10-24, el peor en la liga, y no clasificó a la postemporada.

Tras concluir el torneo 2024, Colón entendió que era el momento de cerrar ese capítulo de su carrera, y recibió el permiso del entonces apoderado Yadier Molina para evaluar otras ofertas de trabajo.

“Me quedaba un año de contrato para esta temporada, pero con todas las cosas que pasaron el año pasado y el tiempo… Iba para siete años consecutivos (en Bayamón). Eso no es algo común aquí en Puerto Rico, que los entrenadores duren tanto tiempo en los equipos. Las figuras se desgastan con el tiempo y pasamos por un año bien complicado, tanto dentro como fuera de la cancha”, contó el piloto.

“Uno va escuchando la voz interior y al grupo de trabajo de uno y creo que el tiempo de Bayamón lo aproveché, fue bonito, hicimos grandes cosas allá, pero entendía que, como entrenador, era el momento de un cambio y hacer esto mismo. Un nuevo proyecto y darle forma, que es algo que me motiva y creo que tengo una gran oportunidad nuevamente”, abundó.

Nelson Colón estuvo al frente de los Vaqueros de Bayamón durante las últimas siete temporadas del BSN. ( Alejandro Granadillo )

La realidad es que Colón tuvo las manos llenas durante la mayor parte del año, pues tenía la misión de sacar del sótano a los Vaqueros y de clasificar al Equipo Nacional a los Juegos Olímpicos por primera vez desde Atenas 2004. No pudo lograr la primera, pero consiguió el anhelado boleto a París 2024 en el Repechaje Olímpico celebrado en el Coliseo de Puerto José Miguel Agrelot, donde Puerto Rico derrotó a poderosas selecciones como Italia y Lituania.

PUBLICIDAD

“Esos meses fueron intensos y complicados porque uno está dedicándose el 100 por ciento a dos equipos totalmente diferentes y, ver que luego de todas las cosas positivas que sucedieron en Bayamón las cosas no se nos dieran este año como creíamos con las lesiones, jugadores que no pudieron estar y cambios de planes para tratar de mantenernos competitivos, fue duro”, recordó.

“Fue bien complicado (salir de los Vaqueros). Para Bayamón, tengo mucho cariño y respeto para el grupo de trabajo y los fanáticos, que dieron todo durante estos siete años. Fue una corrida bien bonita, pero la vida se trata de ciclos y yo creo que lo dimos todo y estuvimos el tiempo que era necesario. Ahora es un nuevo comienzo para ellos tanto gerenciales como de jugadores, pero estoy consciente de que juntos obtuvimos buenos resultados y escribimos una historia bien bonita”, agregó.

Y es que antes y durante el torneo 2024, la gerencia de los Vaqueros realizó una serie de cambios en los que rompió a aquel núcleo que conquistó dos cetros. Benito Santiago Jr. pasó a los Mets de Guaynabo y al tiempo se le unió Ysmael Romero. Cuatro días antes de Romero incorporarse a los Mets, Ángel Rodríguez fue traspasado a los Cangrejeros, por lo que Colón también se encontrará con caras familiares en Santurce.

“Poder seguir trabajando con Ángel siempre es un plus. Para mí, es un gran jugador con el que tengo mucha historia. Nos ha ido bien y la confianza está ahí de ambas partes”, comentó.

PUBLICIDAD

Por otra parte, un portavoz de los Cangrejeros informó que durante esta y la próxima semana estarán anunciando los integrantes del cuerpo técnico. Colón no negó ni confirmó que Luis Camacho, quien fue su mano derecha en Bayamón, será nuevamente uno de sus asistentes y se limitó a decir que la franquicia está en procesos de evaluación. Al momento, se desconoce si Camacho sigue con los Vaqueros.

“No es un trabajo de ocho años”

Por otro lado, también tuvo que tomar una decisión sumamente complicada cuando renunció como dirigente de la Selección, un puesto que consideraba su sueño. Sin embargo, dijo que con el tiempo se percató que no era un trabajo de ocho años.

“Cuando uno entra y se da cuenta del compromiso que es, lo que significa estar allá dentro y de lo duro que es, uno se percata que no es un trabajo de ocho años. Es muy duro y muy sacrificado. Gracias a Dios, las metas se cumplieron. Desde el día uno, dijimos que queríamos cambiar la cultura y queríamos darle un nuevo look y lo logramos”, relató.

“Yo creo que las metas se cumplieron y basado en eso y en el tiempo que requiere ser dirigente nacional, que es bien sacrificado por el tiempo que estás fuera de tu casa sin tu familia, entendí que era un buen momento de darle prioridad a mi futuro y descansar un poquito y enfocarme en lo que viene”, añadió el técnico, que asumió el mando de la Selección en el 2021.

Nelson Colón oberva desde las líneas al Equipo Nacional durante el Repechaje Olímpico celebrado en el Coliseo de Puerto Rico. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Y lo que viene es su nueva etapa con los Cangrejeros, quienes desde su regreso al BSN como una franquicia expansión en el 2021 no han podido avanzar de los cuartos de final. Pero, la gerencia santurcina entiende que el piloto ponceño es la persona indicada para guiarlos a lo más alto de la liga.

PUBLICIDAD

“Ellos (gerencia de Santurce) creen que les puedo dar estas opciones al equipo a base de mi trayectoria. Lo sé y lo entiendo. No obstante, todos los comienzos son diferentes y ahora tenemos que luchar por ese campeonato a largo plazo. Las metas cortas son implementar una cultura y filosofía nueva, y trabajar con este grupo para ver de qué manera nos vamos a ver como equipo. Una vez que podamos construir todo eso, iremos poco a poco en la marcha para a largo plazo ver si podemos competir por ese campeonato, que es la meta que todos queremos”, compartió.

La temporada 2025 del BSN se jugará del 15 de marzo al 31 de junio, mientras que la postemporada se disputará desde el 5 de julio hasta el 15 de agosto.