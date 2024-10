El exreceptor de Grandes Ligas Yadier Molina anunció el viernes su salida como apoderado de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) a través de un video de agradecimiento publicado en su cuenta de Instagram.

“Querido jugador, fanático, empleado, abonado y auspiciadores de los Vaqueros de Bayamón. Con un corazón lleno de emoción y gratitud, hoy me despido como apoderado del equipo que tanto amo, pero no sin antes expresar mi más sincero agradecimiento hacia todos ustedes”, expresó Molina en el video.

“Han sido años de esfuerzo, alegría y, sobre todo, de un inmenso orgullo por ver cómo juntos logramos metas que parecían imposibles… Antes de ser apoderado fui fanático de este gran equipo y les aseguro que lo seguiré siendo”, afirmó.

PUBLICIDAD

“El orgullo de llevar estos colores es algo que llevaré conmigo siempre. Sin embargo, la vida a veces tiene otros planes para nosotros. Hoy me toca emprender un nuevo rumbo. He aprendido que hay momentos en los que es necesario dar prioridad a lo que más amamos. Para mí, la familia siempre será lo más importante. Me voy con la certeza de que cada sacrificio ha valido la pena y con la esperanza de que este equipo continuará alcanzando grandes cosas”, abundó.

Tras Molina confirmar su salida de la franquicia, el coapoderado de los Vaqueros, Melvin Román, indicó a este diario que la venta se completó, pero falta la aprobación por parte del BSN, aunque no esperan contratiempos. De ser aprobada, Duars entraría en una probatoria de un año y, al terminar, la Junta de Directores y los tenedores de la liga decidirán si puede seguir en el torneo.

“Estamos ahora mismo en los procesos con el BSN”, dijo Román en una entrevista telefónica.

La noticia surge a un mes de que Primera Hora informara en primicia que los Vaqueros estaban a punto de ser vendidos por Molina al productor de artistas del género urbano Eric Duars.

Duars, manejador de cantantes como Rauw Alejandro, tiene alto interés de que Carlos Arroyo sea el nuevo gerente general del quinteto y ya hizo los acercamientos, supo Primera Hora .

De igual forma, este medio conoció que Duars desea que Christian Dalmau sea quien asuma la dirección del equipo tras la renuncia del dirigente Nelson Colón, quien se espera sea anunciado como el nuevo entrenador de los Cangrejeros de Santurce. Sin embargo, Dalmau está actualmente bajo contrato con los Indios de Mayagüez.

PUBLICIDAD

Molina compró a los Vaqueros en el 2020. En esa temporada, Bayamón quedó campeón bajo un formato “burbuja”, que se jugó en un hotel en Río Grande debido a la pandemia del Covid-19.

Al año siguiente, fueron eliminados en la semifinal, pero regresaron a la cima en 2022. En el 2023, volvieron a la final, pero se quedaron cortos ante los Gigantes de Carolina.

En el 2024, los Vaqueros tuvieron una de sus peores temporadas en años recientes, terminando con un récord de 10-24 y sin clasificar a los playoffs.

Durante ese mal desempeño, hicieron cambios en su núcleo de estelares nativos, que incluía a Ángel Rodríguez e Ysmael Romero. Rodríguez fue traspasado a los Cangrejeros y Romero a los Mets de Guaynabo. Benito Santiago Jr. también fue canjeado a los Mets antes del inicio del torneo.