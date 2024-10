Ante los rumores de que Tremont Waters y George Conditt IV podrían tener un pie fuera de la Selección Nacional, el gerente general del quinteto patrio, Carlos Arroyo, aseguró el jueves que ambos canasteros continúan en los planes futuros del programa adulto rumbo al próximo ciclo olímpico.

“Claro que sí. Yo creo que Conditt y Waters son piezas claves en nuestra Selección. Han hecho un excelente trabajo y contamos con ellos para el futuro, al igual que las otras piezas jóvenes que tenemos”, dijo Arroyo durante la presentación de Carlos González como el nuevo dirigente del Equipo Nacional en la sede de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) en San Juan.

“Es cuestión de continuar ese desarrollo y ver el fruto de lo que comenzamos”, agregó.

La participación de Waters y Conditt IV con la Selección de Puerto Rico para el próximo ciclo olímpico, que culmina con los Juegos de Los Ángeles 2028, fue puesta en duda por muchos luego de que ambos acudieron a las redes sociales para exigir un mejor trato hacia los jugadores por parte de la FBPUR.

De acuerdo con El Nuevo Día, el malestar de Waters contra el ente federativo, tras la clasificación de Puerto Rico a los Juegos de París 2024, comenzó cuando el estelar armador solicitó un equipo de rehabilitación que tardó varios días en entregársele. Adicional a eso, tampoco recibió un tratamiento de crioterapia (tina con hielo). Esto causó una molestía por parte del canastero durante el Repechaje Olímpico celebrado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

A menos de 48 horas del Equipo Nacional conseguir el anhelado pase a las Olimpiadas, Waters estremeció las redes sociales con un ‘story’ en Instagram en el que expresó su disgusto sin entrar en detalles.

“Mi única prioridad son mis jugadores. Sus sacrificios no serán en vano. Somos un grupo con transparencia y trabajaremos internamente cualquier inconformidad. Trabajaré incansablemente para que todos, incluyendo nuestro equipo de trabajo, tengan los recursos necesarios para prepararnos y tener un gran torneo”, escribió Arroyo en una publicación de Instagram poco después del reclamo de Waters.

Sin embargo, Waters continuó publicando mensajes, que se asociaban a sus quejas, durante el torneo olímpico. Al terminar los Juegos de París 2024, Conditt IV se unió a los reclamos como una muestra de apoyo a su compañero de los Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los próximos compromisos de la Selección Nacional son el 22 y 25 de noviembre, fechas en la que se llevará a cabo la segunda ventana clasificatoria del torneo AmeriCup 2025.

En cambio, el presidente de la FBPUR, el licenciado Yum Ramos, indicó que la ventana para este clasificatorio dependerá de la disponibilidad de los jugadores. En el caso de Waters, se encuentra en China para su segunda temporada en la CBA con los Shanghai Sharks, mientras que Conditt IV está militando con el Dreamland Gran Canaria en la Liga ACB de España.

“El hecho de que no se convoquen ahora, no significa que no se cuenta con ellos porque los jugadores (Tremont Waters y George Conditt IV) continúan siendo parte del programa”, afirmó Ramos.