En la noche del miércoles, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) reveló que los tres asistentes que acompañarán al dirigente Carlos González en la Selección Nacional son José Juan Barea, Wilhelmus Caanen y Christian Dalmau.

Y González está a gusto con el grupo de entrenadores que lo ayudará en el próximo ciclo olímpico, que culmina con los Juegos de Los Ángeles 2028.

“Son tres grandes entrenadores que se han establecido en el BSN. Christian y José Juan son dos exjugadores que tuvieron la oportunidad de vestir anteriormente el uniforme del Equipo Nacional, y saben lo que significa y a lo que nos vamos a enfrentar. Wilhelmus viene de una tremenda temporada siendo campeón en el BSN”, dijo González en una entrevista telefónica con Primera Hora .

En el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Barea dirige a los Mets de Guaynabo, Caanen a los campeones Criollos de Caguas y Dalmau a los Indios de Mayagüez, aunque este último ha sido vinculado con los Vaqueros de Bayamón para la temporada 2025, según fuentes de este medio.

“Creo que es un excelente grupo. Son tres grandes seres humanos y entrenadores que van a estar acompañándome y aprendiendo del proceso como hicimos Nelson (Colón) Pachy (Cruz) y yo”, abundó. “Lo más importante es que los cuatro tenemos el mismo interés de hacer las cosas bien. Sabemos lo que significa el Equipo Nacional para el país y lo trataremos con mucho orgullo y responsabilidad”.

De izquierda a derecha, Christian Dalmau, José Juan Barea y Wilhelmus Caanen, nuevos asistentes técnicos del Equipo Nacional. ( Archivo )

González detalló que pronto estarán definiendo las responsabilidades de Barea, Caanen y Dalmau en el programa adulto. Entre esas posibles tareas, están trabajar con el ‘scouting’ y esquemas ofensivos y defensivos.

“Todas esas responsabilidades las estaremos delineando próximamente porque cada uno tiene una fortaleza y tenemos que sacarle el mayor provecho para que se sientan parte de. Christian y José Juan fueron grandes armadores y sus capacidades para leer el juego es alta. Ellos van a tener la mayoría del scouting individual. Cuando se presenten los videos, van a hablar acerca de cómo se defiende una jugada o ataca una cortina, entre otras cosas”, explicó.

Asimismo, el dirigente nacional adelantó que solo falta por designar a un coordinador de video.

Tras los nombramientos de Barea, Caanen y Dalmau, el piloto aguadillano, de 40 años, es el único entrenador del pasado ciclo olímpico que continúa en el Equipo Nacional.

Nelson Colón renunció como dirigente nacional el pasado 23 de septiembre mediante una carta de agradecimiento publicada en sus redes sociales. Mientras que Rafael “Pachy” Cruz, quien fue asistente de Colón, salió del programa adulto por “una razón personal”, contó González a este diario.

“Los motivos o las razones creo que les corresponden a él (Rafael “Pachy” Cruz) decirlo porque no puedo decir algo que no me corresponde a mí”, comentó el mentor.

Barea, Caanen y Dalmau firmaron contratos hasta 2027, al igual que el dirigente nacional. Los tres entrenadores fueron entrevistados para los puestos y se consideraron otros tres, informó el presidente de la FBPUR, el licenciado Yum Ramos, a este medio.

González confesó a Primera Hora que llegó a conversar con Leo Arill, quien ha sido su asistente por casi un década en el BSN y también es integrante del cuerpo técnico de la Selección Nacional femenina, sobre la posibilidad de trabajar juntos en el quinteto masculino. Sin embargo, Arill optó por mantenerse asistiendo al dirigente Jerry Batista en la escuadra femenina.

Carlos González, a la derecha, junto a Leo Arill. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Lo hablé con Leo, pero tomó una decisión que respeto. Leo ha estado conmigo por las pasadas ocho temporadas en el BSN y entendió que no debía estar acá por x o y razón. Yo lo acepté y lo entendí. Aunque no esté con nosotros físicamente, yo sé que siempre va a estar ahí al lado mío ayudándome en lo que pueda”, relató.

“Entiendo que ha hecho su trabajo con la Selección femenina y no es el momento para decirle: ‘Salte de ahí y vente para acá’. Respeto mucho lo que ha hecho Jerry Batista y las mujeres, y él (Leo Arill) ha sido parte esencial de eso”, agregó.

González y Arill quedaron campeones en el BSN con los Piratas de Quebradillas en el 2017, Santeros de Aguada en el 2019 y Gigantes de Carolina en el 2023.

Los próximos compromisos del Equipo Nacional son el 22 y 25 de noviembre, fechas en la que se llevará a cabo la segunda ventana clasificatoria del torneo AmeriCup 2025.