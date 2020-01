El intérprete urbano Jowell apoya las protestas para que los que están en el poder sepan que el pueblo los vigila. Pero no se unirá para reclamar la renuncia de la gobernadora, Wanda Vázquez.

“Yo estoy 100% de acuerdo con las manifestaciones, eso yo quiero que se sepa, y si en algún momento me puedo unir, lo voy a hacer, pero por lo menos mi reclamo no va a ser pedirle la renuncia a la gobernadora en estos momentos porque la gobernadora lo que está ahí es por unos meses. Ya lo que le queda es menos de un año, prácticamente, y ella lo que estaba era para tratar de estabilizar el desmadre que había y creo que ella empezó a hacerlo correctamente”, expresó el reguetonero, quien por los pasados dos fines de semana ha ido a llevar suministros a los afectados por los movimientos telúricos en el sur de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“No es que yo me abanderice con ella, ni con el partido”, dijo con énfasis. “Eso quiero que quede claro”, reiteró. “Sería un colapso total en este momento. No estamos para eso. Ya sufrimos un colapso grande en el verano y mira cómo están las cosas”, observó.

“Estoy de acuerdo con Rey Charlie en la cuestión de que si la sacamos a ella, esto se va a poner peor, y ya estamos a ley de nada de las elecciones”, dijo. En un mensaje compartido ayer, el influencer Rey Charlie expresó que aunque está molesto por lo que está atravesando el País, entiende que unirse a los reclamos recientes que solicitan la renuncia de la gobernadora detendría la economía y las ayudas al sur.

Joel Alexis Muñoz Martínez insistió en que también se siente decepcionado con situaciones recientes como el hallazgo de suministros en un almacén en Ponce, pero prefiere que sea a través del voto que expresemos el reclamo.

“Yo soy amigo de René Pérez. Soy amigo de Yadier Molina. Me he comunicado con ellos. Les he hecho saber mi posición a otros artistas también, que estoy dispuesto a que si hacemos un frente, vamos, pero yo no llevaré una pancarta de ‘Wanda renuncia’ porque, honestamente, creo que eso lo que puede hacer es desestabilizar más aún al gobierno y lo que se puede crear es un caos terrible, y lo que estamos es a ley de diez meses o algo así para las elecciones. Vamos a tratar de llevar el barco hasta el muelle y después, votamos con conciencia”. En este sentido, destacó la importancia de salir a votar, en vez de optar por no expresarse en las urnas. “Estamos cansados de tanto abuso, por tanta corrupción y tanta cosa”, mencionó con decepción. “Nos ha ido mal. Han sido corruptos, han abusado del pueblo, han abusado de nuestra confianza, y no podemos permitir que esto siga pasando para generaciones futuras que vienen por ahí creciendo. Hay que educar a los jóvenes que la forma de votar es por los candidatos correctos, que mejor nos representen. Hay que estudiarlos a cada uno”, señaló decepcionado. “El llamado es para que en las próximas elecciones votemos con conciencia, y que de una vez y por todas, aprendamos”, resaltó. “No voten por los mismos, que se den cuenta de lo que ha pasado aquí”.

PUBLICIDAD

El artista urbano fue enfático en que no rechaza formar parte de las protestas, pero dependerá del propósito. “El día que yo me vaya a manifestar será por el abuso que hay contra los hermanos viequenses y de Culebra. Eso es uno de muchos temas. Sé que el pueblo está cansado”.