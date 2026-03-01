La cantante y presentadora Kelly Osbourne volvió a defenderse de quienes critican su apariencia física, principalmente, su delgadez. La reacción surge tras la ola de comentarios negativos luego de su presentarse en los Brit Awards, donde junto a su madre, Sharon, subió al escenario para recoger un reconocimiento póstumo a su padre, Ozzy, quien falleció en julio del año pasado.

“Hay una crueldad especial en dañar a alguien que claramente está pasando por algo”, expresó la artista en una de sus historias recientes de Instagram.

“Patearme cuando estoy en el suelo, dudar de mi dolor, difundir mis luchas como chismes y darme la espalda cuando más necesito apoyo y amor. Nada de esto demuestra fuerza; solo revela una profunda ausencia de compasión y carácter”, prosigue el escrito.

“Actualmente estoy pasando por el momento más difícil de mi vida. Ni siquiera debería tener que defenderme. ¡Pero no me quedaré aquí sentada y permitiré que me deshumanicen de esa manera!”, concluyó.

Kelly Osbourne reacciona en sus redes sociales a los comentarios sobre su aspecto. ( Captura )

No se trata de la primera vez que Kelly Osbourne se expresa sobre las críticas por su delgadez. En diciembre del año pasado, se defendió de quienes señalaban que su transformación física de debía a medicamentos como Ozempic o a cirugías estéticas. En ese entonces, confesó que tras su batalla con el sobrepeso, en 2020 se sometió a una cirugía bariátrica tipo “sleeve”, lo que combinó con una estricta rutina de ejercicio y cambios en hábitos de alimentación, además de sesiones de terapia para abordar el tema emocional.

A su vez, en su reacción de diciembre, expuso la presión pública que por años ha atravesado por el sobrepeso, lo que señaló como un reflejo de la “gordofobia” en la industria del entretenimiento. Incluso, confesó que por años enfrentó mayor rechazo por su peso, que por sus pasadas batallas con el alcohol y las drogas.