Angelique Burgos, “Burbu”, regresó esta mañana a SBS Puerto Rico reincorporándose al programa “El Despelote” de La Nueva 94 FM.

”Desde la ‘high’ con esta pelúa. Me esforcé mucho para que regresara a ‘El Despelote’. La gente la quiere y ella también quería regresar”, expresó Rocky The Kid al llegar a la estación.

En su primer día de regreso, Burbu vivió grandes emociones al entrar al estudio.

“¡Diablo, papi, me siento en el quinceañero que nunca tuve!”, exclamó al ver la decoración.

Ya en la cabina tuvo un emotivo reencuentro con Rocky, de quien comentó: “Mi flaco, que luchó por mí hasta el fin”.

PUBLICIDAD

”Me mantuve en contacto, le enviaba memes casi todos los días”, añadió, entre risas El Giga a su llegada.

“Burbu volvió a su silla, que no dejamos que nadie ocupara”, expresó al aire Rocky.

La destacada presentadora radial y televisiva firmó un contrato de tres años con Spanish Broadcasting System (SBS) para reunirse nuevamente con Rocky The Kid e Iván Colón ‘El Giga’ en “El Despelote”, transmitido de lunes a viernes, de 5:00 a 11:00 a.m.

Para celebrar su regreso, Los Pleneros del Más Allá hicieron una aparición especial en el espacio radial.

Y Burbu continuó con sus agradecimientos: “Acho, mano, los quiero mucho. Gracias por su cariño y respeto. Me enteré de mucho y sé que dieron la milla extra. Hicieron cosas que no tenían que hacer”.

”Gracias a Dios que volviste, porque ya estaba vendiendo la casa”, bromeó Rocky, quien luego confesó: “La verdad es que sentíamos que te habíamos perdido”.

”Esta es mi casa y siempre he hecho radio en SBS. Me han botado tres veces y tres veces he vuelto a la misma casa”, expresó Burbu con emoción.