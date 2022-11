La empresaria Mayté Maldonado presentará su nuevo libro “Apocalipsis 2021″, cuyas páginas recogen las reflexiones, opiniones y recomendaciones que hace sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico y a nivel global en términos políticos y sociales, y además establece un plan de acción para reducir la desigualdad económica y social en el mundo..

El texto será presentado este miércoles, a las 6:30 pm, en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas. La escritora discutirá el libro, en el que lleva un mensaje en pro de la erradicación de los principales problemas que amenazan al mundo. El Monseñor José Emilio Cummings, párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, presentará la obra.

PUBLICIDAD

El pasado 23 de febrero, Mayté Maldonado hizo entrega personalmente del libro “Apocalipsis 2021″ al Papa Francisco en la Sala de Audiencia Papal Paolo VI en el Vaticano. Maldonado dice que “gracias a Dios, pude lograr poner el libro en las manos del Papa. Las personas, los políticos, y las naciones no quieren escuchar. Hay que ampliar el mensaje de una forma contundente. Los políticos en Puerto Rico también deben escuchar”.

Como solución, Maldonado plantea un ambicioso plan que comienza por el reconocimiento de la humanidad de los cambios que son necesarios hacer, fundamentados en aportaciones reales de diversos sectores. Indica a su vez que las clases sociales con mayor caudal pueden ser uno de los pivotes principales para lograrlo. También puntualiza que no hay voluntad política para encaminar muchos de los cambios necesarios, y arremete contra las figuras políticas que no se han tomado con seriedad las implicaciones severas de no atajar las distintas problemáticas mediante un plan ordenado y, más que nada, voluntad. Hizo especial énfasis en la política en Puerto Rico y en cómo hay que hacer cambios radicales.

Maldonado expresó que “apocalipsis es una palabra que suele asustar, pero si no hacemos cambios profundos, físicos y espirituales, estamos precisamente en camino a un apocalipsis mundial en muchos aspectos. La clase acaudalada puede jugar un papel mucho más grande y directo, y eso es algo que todos sabemos, pero carece de un plan. La guía y el apoyo de la Iglesia Católica también es crucial en esta gesta”.

PUBLICIDAD

Maldonado es también autora de sus memorias “La Condesa se Confiesa”. Nacida en Salamanca, España, ha residido y emprendido varios negocios en Puerto Rico durante 40 años. En sus memorias, describe su origen en el pueblo Vega de Tirados, cerca de Salamanca; su carrera en el mundo del entretenimiento; negocios en España y América Latina; y su colaboración activa con la Iglesia Católica en Puerto Rico.

Para información adicional sobre “Apocalipsis 2021″ y las obras de la autora, accese www.maytemaldonado.com.