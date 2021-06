“¿ Y por qué no?”. Este es el lema del multifacético Lenny Kravitz y que calza en la perfección con la identidad del nuevo perfume “Y”, de Yves Saint Laurent Beauté. Esta fragancia resalta por ser masculina, audaz y potente.

Cantante, compositor, productor, instrumentista, actor, icono de la moda, fotógrafo, diseñador, son algunos de los pasos creativos que ha dado a lo largo de su vida y que demuestran que los límites no están en su vocabulario. Arriesgado, moderno, en constante superación y con un espíritu joven son los valores de la fragancia masculina y que el autor de “Are You Gonna Go My Way” y “American Woman” personifica a la perfección.

“Siempre he sido un fan de Yves Saint Laurent. Por su trabajo, su estética, su estilo de vida, su audacia, ecléctico y extraído de tantos lugares. Resulta que he usado mucho de Saint Laurent. Siempre. No era algo en lo que encajar o en lo que pensar. Ha sido parte de mi estilo de vida durante tantos años. Es una experiencia muy orgánica colaboración”, expresó el músico sobre su nuevo rol de embajador.

La campaña ha sido dirigida por el cineasta Anton Corbijn, quien captura a través de su lente tanto la emoción como la intimidad de la estrella de rock. Su solitaria caminata desde la zona de bastidores hasta el escenario refleja el viaje de su vida y su recorrido para alcanzar su momento actual.

No es el primero de su familia en representar a la perfumera. Su hija Zoë, también cantante y actriz, colabora con YSL Beauté desde 2017. El perfume Y de YSL ya está disponible al público.

Se trata de una fragancia fougere amaderada oriental compuesta por una serie de ingredientes nobles tales como la lavanda de Francia que proporciona un toque aromático realzando la masculinidad y la frescura de la fragancia. El Acorde de Geranio proporciona un aroma floral con notas rosadas, ligeramente mentoladas y verdes. Por su lado, el toque amaderado de la madera de cedro potencia la masculinidad y sensualidad de la fragancia, acentuado por la profundidad y misterio del incienso. Tiene notas de pomelo, manzana, jengibre, elemi, salvia, entre otros tantos ingredientes.