Para Leticia Ferrer, su conexión con la naturaleza y sus divinidades que la rodean la transportaron al tarot, una disciplina adivinatoria que permite obtener respuestas a ciertas preguntas de una persona por la lectura de unas cartas enlazadas al misticismo.

Por más de 20 años, los 56 arcanos mayores y 22 arcanos menores del mazo le han permitido proveer a sus consultantes un porvenir más claro y optimista; pero mientras más conocía de este método, más la puertorriqueña se percató de cómo estos íconos se alejaban de la cultura latina.

Así que la “Brujita que baila” decidió convertir su observación en el proyecto más ambicioso de su carrera, lanzar sus propios naipes con el que combina el amor por su patria, la pasión por educar al pueblo de sus diversas raíces y el respeto a lo esotérico.

Ferrer habló con Primera Hora sobre cómo nació el “Secrets of Paradise Tarot”, que nació de una instancia que tuvo hace tres años cuando residía con su esposo, Javier García, y sus hijos en la ciudad de Rochester, Nueva York, cuando recogían las ramas y pétalos que cayeron de un árbol de lilas.

Las barajas sustituyen las imágenes medievales del tarot tradicional por estambas del folclor y cultura latinoamericana. ( Nahira Montcourt )

“Me da con recoger una rama grande que tenía muchas lilas porque esas flores las usaba para decorar y hasta hacer galletitas, dado que esos pétalos son comestibles. Cuando aguanto la rama, le digo a mi hija que me tome una foto, y al ver el retrato en el celular, me percato que me parecía como una ‘reina de bastos’. De ahí surgió la idea de hacer mi propio tarot”, explicó la también folclorista.

El conjunto cuenta con 81 naipes donde enaltece las prácticas y tradiciones del Caribe y América Latina por medio de su comida, animales endémicos, figuras inspiradas en estrellas de la televisión y música boricua, así como íconos de diversas religiones, algo que realiza en su gestión como historiadora y maestra. Además, el producto distribuido por la empresa Hay House también cuenta con ilustraciones que representan aspiraciones para un mundo más inclusivo.

“Mi nacer y mi formación en la cultura lleva más de 20 años, ya cuando yo sé que la bomba y la plena no son el mismo género musical, y que los dos nacieron en siglos diferentes, ahí empieza un respeto bien grande por el folclor, la música autóctona de aquí y otros países, la historia de distintos bailes. Cuando me comienzan a contratar para guisitos, veo que hay una desinformación grande en lo que es nuestra cultura no solo aquí, sino en Estados Unidos. Yo quiero ayudar, no señalar y criticar, darles el conocimiento como va, y sacar esos mitos de por medio”, sostuvo.

Ferrer también manifestó que la creación de este proyecto que realizó con la ilustradora uruguaya Laura Bello le ha permitido enlazar mejor con sus “regalos” y resaltar la idiosincrasia de su gente en sus sesiones y compartirlo con personas de otras partes del mundo. Además, esta obra también le recuerda al fin por el cual se adentró a la Wicca, religión neopagana basada en la Madre Naturaleza y sus encantos, manifestar su espiritualidad con la mayor libertad posible.

“Esto puede ser una pieza de colección, pero puede ser también un proyecto educativo, en el sentido de que una persona no sepa de nuestra cultura puede conocer lo que es la bomba, saber de dónde se originó el reguetón, conocer un ave endémica de Costa Rica, o ver cómo una carta, como ‘La Justicia’, tiene ilustrada un bote de Xochimilco, México. Aquí podemos conocer de prácticas y costumbres que nos unen como universo, que, aunque vivamos en países diferentes, somos vecinos”, manifestó.

El conjunto “Secrets of Paradise” ha logrado extender a distintos puntos de Estados Unidos, Europa, Australia, Inglaterra, Argentina, Turkmekistán, entre otros países, lo que ha permitido a la sacerdotisa wicca ofrecer cursos en línea donde enseña a “tarotear a la criolla”, es decir, ejercer este método ocultista incorporando la cultura.

Además, Ferrer se encargará también de presentar su labor en el Primer Festival del Tarot que llevará a cabo el sábado, 4 de mayo, en Centro Raíces, en Toa Baja, donde ofrecerán talleres, lecturas, comida, artesanías y herramientas de rituales, al tiempo que unirá a otros autores de tarot en un solo espacio y enseñar que este arte no busca hacer el mal, sino promover el bien común.

“En Italia, uno de los tarots más famosos fue hecho por individuos relacionados a la realeza y que tenían creencias católicas místicas, incluso, una de las cartas representa el diablo, porque el catolicismo cree en esa deidad. Como sacerdotisa wiccana, yo no creo en esa deidad, yo no creo en lo que se llama el diablo, sabemos que hay un asunto del bien y el mal en el mundo, pero no creemos en eso. Así que cuando yo les hablo sobre el tarot a algunas personas que tienen miedos infundados, les aclaramos que esto no tiene que ver con cosas demoniacas”, aclaró.