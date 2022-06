El creador de “Hamilton”, Lin-Manuel Miranda, la estrella del pop Ricky Martin y la galardonada actriz y cantante Michaela Jae Rodríguez se unieron a la Federación Hispana el martes para lanzar una iniciativa de defensa para servir a las comunidades latinas LGBTTIQ+ .

La iniciativa Advance Change Together proporcionará subvenciones de $25,000 a $50,000 a 20 organizaciones sin fines de lucro Latinx para apoyar sus esfuerzos e infraestructura en esas comunidades. La Federación Hispana, la organización nacional sin fines de lucro dedicada al empoderamiento de los latinos, financiará la iniciativa con una subvención de $1 millón durante los primeros dos años. Pero espera alentar a otros donantes a apoyar y ampliar el programa, que también convocará una cumbre para establecer una agenda nacional para los grupos LGBTTIQ+.

Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana, dijo que la iniciativa, anunciada el martes en Florida, es una expansión necesaria del trabajo existente del grupo con la comunidad LGBTTIQ+ .

“Hemos estado identificando toda esta legislación anti-LGBTQ que está surgiendo en todo el país”, dijo. “Es una indicación de que una vez que ciertos grupos que se han centrado en el aborto obtengan el resultado que quieren de la Corte Suprema, pronosticamos que la próxima frontera es intensificar la legislación anti-LGBTQ en todo el país. Lo estamos viendo ahora mismo”.

Miranda señala la ley llamada “Don’t Say Gay” recientemente aprobada en Florida, que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infantes hasta el tercer grado, así como el tiroteo de Pulse en 2016, cuando 49 personas fueron asesinadas en el club nocturno Orlando LGBTTIQ+ , como ejemplos de por qué la comunidad necesita más apoyo.

Se estima que menos del 1% de los fondos de la fundación se destinan a organizaciones latinas”, dijo Miranda. “Cuando aplicamos eso a las organizaciones orientadas a LGBTQ, vemos que es mucho, mucho menos. Así que este es nuestro llamado a la acción. No vamos a esperar”.

Lin-Manuel Miranda dijo que el tiroteo de Pulse se siente como si hubiera ocurrido ayer. Es una tragedia con la que siempre estará conectado, porque la inmortalizó en su discurso de aceptación de Tony por “Hamilton”, un soneto recordado por la línea “Y el amor es amor es amor es amor es amor es amor es amor es amor, no puede ser asesinado o barrido a un lado.”

“Uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de nuestra nación fue un acto de odio contra esta comunidad en Florida”, dijo el compositor de “Encanto” a The Associated Press, calificando la ley “Don’t Say Gay” como un acontecimiento “desalentador”. Su Miranda Family Fund, así como Broadway Cares/Equity Fights AIDS, hicieron contribuciones adicionales a la iniciativa ACT el martes.

“Es un recordatorio tan importante de que el odio que condujo al tiroteo de Pulse no pertenece al pasado”, dijo. “Y que leyes como esta no hacen más que alentar y permitir que prolifere ese odio. Así que seguimos teniendo que luchar”.

Lin-Manuel Miranda le da crédito a su padre, Luis Miranda Jr., cofundador de MirRam Group, una firma de consultoría política que ha trabajado en campañas para los senadores demócratas Hillary Clinton, Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, por alentarlo a hablar sobre problemas sociales y mostrar su apoyo a través de acciones.

“La forma en que el mundo me afecta es que me hace querer escribir y me da ganas de hacer cosas”, dijo, y agregó que el éxito sorpresa No. 1 “We Don’t Talk About Bruno” fue su respuesta a los bloqueos de COVID-19. “Cuando se trata de algo como esto, esta ley horriblemente discriminatoria, y la pregunta es ‘¿Cómo ayudamos? ¿Cómo ponemos nuestro hombro en esto de una manera que sea significativa? Tengo un padre que ha dedicado su vida a organizar y protestar y poner en práctica ese sentimiento de querer hacer algo”.

Ricky Martin dijo que quería involucrarse para luchar contra aquellos en el poder que, según dijo, buscan crear odio y división en los Estados Unidos y Puerto Rico.

“Nunca ha habido un momento más importante para que las comunidades y organizaciones se unan para empoderarse mutuamente”, dijo Martin en un comunicado. “Con la iniciativa ACT, nos unimos para recordar a las organizaciones latinas LGBTTIQ+ que cuentan con el apoyo que necesitan para servir y empoderar a sus comunidades”.

Miranda, de la Federación Hispana, dijo que la iniciativa ayudará a las organizaciones latinas sin fines de lucro a llegar a sus comunidades a su manera. En el evento, Lin-Manuel Miranda y su amiga, la actriz de “In the Heights”, Stephanie Beatriz, se unieron a la actriz de “Pose”, Rodríguez, y a la intérprete Valentina para llamar la atención sobre la iniciativa.

“Necesitamos trabajar muy intencionalmente para insertar nuestras voces y nuestras historias en el debate”, dijo Miranda, el primer presidente abiertamente gay de la federación. “Creo que debemos darnos la oportunidad de unirnos y crear una estrategia basada en la nueva realidad”.