Entre los recuerdos infantiles de la actriz y dramaturga Liz Carher retumban frases como “ella siempre está en su mundo”, o “ella es rara”. Fueron años turbulentos en los que simplemente quería ser la niña que era entonces sin caer en las presiones de grupo.

La mente de Irma Liz Hernández Carmona comenzó a llenarse de nuevas ilusiones después de presenciar la obra “La princesa de los ojos tristes” (2004) en el Centro de Bellas Artes en Caguas. Salió de ese espacio artístico con el deseo de regresar, pero desde las tablas.

Su primer acercamiento a las artes escénicas lo tuvo en el séptimo grado, cuando se integró a un grupo de teatro escolar. Ya sentía que ese sería su destino profesional.

Tomó clases en la academia D’Rose International, en la Escuela Especializada en Bellas Artes en Humacao, y posteriormente ingresó a la Universidad del Sagrado Corazón, donde completó un bachillerato en teatro.

Creo fielmente que el teatro mucho más allá de llevar un mensaje y entretener, edifica" -Liz Carher, actriz y dramaturga

“Toda la vida sufrí bullying. Lamentablemente nunca fui una persona de tener muchos amigos, siempre tuve muchas lagunas, en la escuela, en el aprendizaje, porque eso (las burlas) me afectó mucho y como no tenía amistades, me adentraba a escribir”, contó la joven, de 26 años, natural de Naguabo. “El teatro tiene muchas ramas, sin embargo eso de la dramaturgia me tocó tanto, porque en momentos difíciles fue quien me sacó del hoyo”.

El acoso mayormente respondía a que jugaba con muñecas mientras cursaba el quinto o sexto grado.

“Muchos me decían ‘ella es la boba’, 'no les hagas caso a ella, porque siempre está en su mundo’... y la dramaturgia fue la que me encaminó a descubrirme y a tomar eso que me decían para algo positivo, y decidí crear, y creé un mundo. Gracias a que me decían rara, logré crear el universo donde desarrollo todas mis obras de teatro”.

Liz presentó su primera obra profesional en el 2012, “Mi hermosa Cenicienta”, cuyo título no tiene que ver con el cuento, aseguró. Desde entonces ha escrito 19 piezas de teatro, de las que ha logrado estrenar siete en las salas de teatro locales, entre estas, “Equinox”, que ha subido a escena para el público escolar en 11 ocasiones, “Los hijos de la aristocracia”, que llegó a presentar en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

Su obra "Zayek", sobre el fanatismo religioso, está prevista para estrenarse en Broadway el próximo año.

Pero su obra mimada es “Zayek”, y no es para menos. La escribió en el 2014, acerca del fanatismo religioso; la estrenó en 12 ocasiones localmente y en el 2021, siempre que los retos de la pandemia lo permitan, marcará su debut en Broadway.

La oportunidad le llegó sin buscarla. Durante el rodaje de una película que estelariza, y de la que aún no está autorizada a difundir detalles, el equipo de producción indagó sobre sus intereses artísticos. Así les dejó saber sobre su anhelo de incursionar en Broadway con una obra propia.

Un día, en plena jornada de filmación, el equipo de producción la dirigió hacia un teatro en la famosa zona en Nueva York para comunicarle que llevarían su obra a esas tablas.

“Toda la vida soñé con esto, con demostrarle a mis amigos teatreros que uno puede vivir del teatro, que no es fácil, pero hay que ser consistente”, afirmó la artista, sin todavía poder revelar los nombres del teatro donde pronto espera ver su obra anunciada.