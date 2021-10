La exposición “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience”, creada por el estudio canadiense “Normal Studios”, por primera vez se presentará Puerto Rico. La experiencia de inmersión inspirada en la vida y obra del pintor Vincent Van Gogh estará localizada en el Coliseito Pedrín Zorilla, en Hato Rey, desde el 13 de noviembre y la venta de boletos mañana viernes, 15 de octubre, a las 10:00 de la mañana, a través de Ticketera.com.

Tras presentarse con gran éxito en Europa, las exhibiciones cinematográficas de Van Gogh cruzaron el océano y han sido reconocidas exitosamente en los Estados Unidos durante los últimos años. “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience”, es una experiencia multimedia, rica y única, que utiliza tecnología de proyección de vanguardia desarrollada por algunos de los mejores diseñadores audiovisuales del mundo y que se presentó en la exitosa serie de Netflix, “Emily in Paris”.

Asimismo, presenta el desafío de darle una nueva vida al grandioso trabajo de Vincent Van Gogh, utilizando los propios sueños, pensamientos y palabras del artista para impulsar la experiencia como una narrativa. En la exhibición, los invitados se mueven a lo largo de paredes y proyecciones envueltas en luz y color, que se arremolinan, bailan y se reenfocan en flores, cafés y paisajes presentes en las obras del artista holandés.

“Estamos muy entusiasmados y orgullosos de poder presentar esta espectacular exhibición en Puerto Rico. La exhibición está conformada por obras de arte icónicas de Vincent Van Gogh que transportarán a los asistentes a un mundo tridimensional, posicionándolos dentro de las pinturas y estimulando sus sentidos para alcanzar una experiencia inolvidable”, comentó el productor Paco López en representación de la sociedad de productores creada junto a Ariel Rivas Entertainment, Primo Entertainment y Sophisticated Mind para lograr realizar el evento en la Isla.

El recorrido de “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience”, es una oportunidad para que los visitantes se sumerjan en más de 300 obras, incluyendo clásicos como “La noche estrellada”, “Los girasoles” y “Terraza del café por la noche”. El arte de Van Gogh cobra vida, apareciendo y desapareciendo, fluyendo a través de múltiples superficies y acaparando los sentidos con su inmenso detalle.

Las palabras del pintor, junto con una partitura sinfónica, hilvanan el recorrido en el que los visitantes encontrarán una nueva apreciación del impresionante trabajo de uno de los artistas más grandes y controvertidos de los últimos 250 años. A través de sus obras, podrán experimentar el sentimiento de Van Gogh, sumergiéndose en sus escritos y pensamientos más íntimos para entender las emociones y el dolor detrás de sus pinturas.

Las obras de arte clásicas se proyectan en formas 3D, ofreciendo diferentes ángulos desde donde los invitados pueden experimentar la energía, emoción y belleza del trabajo como nunca antes visto.