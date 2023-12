En términos generales, la numerología es un sistema metafísico que busca establecer conexiones entre los números y aspectos de la vida humana. Se basa en la creencia de que los números poseen un significado intrínseco y simbólico que puede revelar información sobre la personalidad, el destino y los eventos.

El origen de la numerología se remonta a civilizaciones antiguas como la egipcia, la babilónica y la griega, así como a la influencia de culturas orientales como la china. En estos contextos, se observó que los números no solo representaban cantidades, sino que también tenían un valor simbólico y místico. Esta idea se integró en sistemas de creencias que relacionaban los números con la vida cotidiana, los ciclos naturales y el destino individual.

PUBLICIDAD

Según la numerología hebrea, explica la numeróloga Oveja, “se revelan los secretos y misterios ocultos en la fecha de nacimiento; la relación entre los números y las influencias que tienen en nuestras vidas. Calcula y comprende aspectos de tu personalidad, talentos, desafíos y destinos próximos a acontecer. No guarda relación alguna con la astrología. No es un tema esotérico, aunque se fundamenta en la religión hebrea y sus libros sagrados, no es dogmática, tampoco ritualista. Su principal propósito es alertar, animar y consolar en los actuales y proféticos tiempo”.

Por ejemplo, la numerología hebrea para el año 2023 es el número seis, porque en el calendario hebreo estamos en el año 5784.

Los cálculos hechos a continuación son adaptados al calendario gregoriano donde estaremos celebrando la llegada del nuevo año 2024.

Puerto Rico

Numerología para el 2024: 8

Año de desarrollar relaciones, proyectos, expansiones de impactos perdurables. Toda decisión tomada será irrevocable y eterna. Es el año del poder, la justicia y la abundancia.

Poder: Cambios trascendentales en puestos de confianza y de poder, también en la gerencia, direccion y administracion en la empresa privada o cualquier institución. Deben de ser evaluadas todas las decisiones empresariales pues han de determinar por nueve años consecuencias y resultados, el principal el económico.

Alerta máxima a jueces, fiscales y abogados, que serán objeto de señalamientos, observaciones, año de destituciones y despidos a los que no han obrado conforme derecho. Es un año donde la justicia ha de prevalecer para las víctimas y para todo aquel proceso legal en el que ha preponderado la injusticia y el abuso de poder. Ningún abogado debe de tomar riesgos con conductas no legales. Todo lo oculto saldrá a la luz. Se han de descubrir oscuros temas de el pasado de muchos abogados, fiscales y jueces.

PUBLICIDAD

En el Departamento de Justicia federal se han de generar 28 operativos de gran trascendencia, dos de impacto mundial. Las agencias responsables de la seguridad de fronteras y aduanas tendrán mayor destaque. La numerología del negociado federal de investigaciones en la Isla es 6, que marca igual o mayor trascendencia al ser la numerología del año en el calendario hebreo.

Alerta máxima al cuidado de la población de los ancianos. Inició en el mes de septiembre de 2023, un periodo de extrema sensibilidad para con éstos y que extenderá hasta septiembre de 2024.

En general, toda acción o gestión que pueda generar multas o penalidades, debe de ser cuidadosamente realizada por toda la sociedad civil, año propenso a que todo lo que está en contra de la justicia ha de ser descubierto.

Han de ocurrir cuatro grandes manifestaciones de todos los residentes exigiendo justicia colectiva. Deben de ocurrir cuatro movimientos telúricos sentidos. Referente a inundaciones y huracanes serán menos, ninguno trascendental, no así con las altas temperaturas.

Consejo mayor:

Nadie debe tomar riesgos en el área de trabajo; todos a proteger sus fuentes de ingresos.

Numerología personal

Instrucciones para calcular tu número:

Escribe tu fecha de nacimiento y suma todos los números; luego haz una reducción numérica para obtener un solo dígito. Ejemplo: si tu fecha de nacimiento es 30 de marzo 1965, lo único que debes hacer es sumar: 30+3+1+9+6+5 = 54. Una vez obtengas el primer total, entonces sumas 5+4= 9, por lo que tu numerología hebrea es el 9.

PUBLICIDAD

1. Es el año de la justicia. Si es o ha sido víctima de una injusticia, ha de celebrar soluciones favorables. Dos viajes o desplazamiento han de cambiar sus propósitos y agendas. Dinero debe de ser ahorrado. Mudanza de hogar u oficina, o cambios de trabajo inminente. Recibo de nuevas ofertas laborales o inicio de tratos la borales en el extranjero.

2. Es el año de la pareja o para tomar muy en serio la persona que complementa su vida. Alerta con las separaciones, pueden ser definitivas. Es indispensable valorar todo lo bueno en cualquier relación. Nadie es perfecto. La llegada de un nuevo miembro o el regreso de un ausente en la familia será lo mejor, ha de ser símbolo de amor, unión y alegría. Debes de pagar lo que debes para no tener que lidiar con desagradables consecuencias.

3. Es el año para iniciar actividades que otorguen bienestar al cuerpo. Todo tipo de actividades brindarán y traen consigo alegrías. No debe tomar medicamentos sin receta médica. Alerta máxima a los asmáticos y alérgicos. Estos solo deben tomar medicamentos recetados. Recuperan dinero perdido o que otorgaron en préstamos.

4. Es el año en que la ingesta de alcohol puede generar una complicación de por vida. La moderación es mandatoria. Viajes que otorgan beneficios económicos. Alerta máxima a infieles, han de ser descubiertos y su vida ha de cambiar para siempre. Es el año de los regalos inesperados, uno en particular cambiará su vida. En lo personal debe de hablar con las fechas y horas exactas, de no hacerlo puede perder grandes oportunidades o derechos.

PUBLICIDAD

5. Es el año en que la ingesta de alcohol puede generar una complicación de por vida. La moderación es mandatoria. Viajes que otorgan beneficios económicos. Alerta máxima a infieles, han de ser descubiertos y su vida ha de cambiar para siempre. Es el año de los regalos inesperados, uno en particular cambiará su vida. En lo personal debe de hablar con las fechas y horas exactas, de no hacerlo puede perder grandes oportunidades o derechos.

6. Ingresos de dinero continuos e inesperados, producto de ganancias o bonificaciones. Alerta máxima a evitar los tonos de voz altos, igual que responder a provocaciones. La salud debe de ser continuamente observada y evaluada para no imaginar o asumir enfermedades inexistentes. Las reflexiones en espacios naturales son altamente favorecidas. Triunfos en todos las gestiones de papeles pendientes. Un hijo o miembro de la familia compartirá muchas emociones. Debes ser su maestro en todo tiempo y a toda hora, para evitar que otra persona influencie su pensar. Serás testigo de sus logros y sentirás grandes satisfacciones por ello.

7. Alerta máxima en no permitir que invadan privacidad física y personal. debe estar preparado para desplazamientos y viajes inesperados, para todo lo que tiene que ver con temas económicos, de firmas y ventas. Debe de igual modo tener reservas de provisión y de economías en el hogar. No debe de llamar la atención públicamente de ningún empleado o familiar, puede lacerarse la relación. Visitas en el hogar o evaluaciones en el área laboral sorpresivas.

PUBLICIDAD

8. Este es el año en que todo lo oculto sale a la luz, se descubren verdades y situaciones que se ha ocultado y que han de provocar serias determinaciones y decisiones. No debes tolerar y aceptar promesas que se han repetido en más de dos ocasiones. Es un año favorable para todo tipo de ventas. También para inicios, apertura y expansión de negocios. Es mejor decir no de frente. Debes hacer grandes caridades con los pobres y desaventajados. De no tener economías, debes dedicar tiempo y trabajos. En una de estas recibirás gran bendición y una hermosa sorpresa que llenará tu vida de profunda alegría y satisfacción.

9. Alerta con toda cita con agencias o temas de justicia. No deben posponerse o cancelarse. Diálogo es la palabra del año para la numerología nueve. No debes permanecer en silencio. No debes de repetir las vestiduras, la piel estará muy sensible. Los diálogos a tiempo en familia deben de ser contundentes, no deben ocurrir en medio de celebraciones o reuniones familiares. Debes de aumentar el consumo de frutos secos. Alguien importante en el plano laboral o personal regresa para permanecer para siempre.

(Si deseas más información o consulta personal con Oveja, puedes llamar al 787-373-2054.)